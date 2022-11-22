新墨西哥大學槍擊案 疑誘殺

美聯社報導，新墨西哥大學(UNM)19日上午發生槍擊 案；據警方初步調查，以崔維斯(Brandon Travis)為首的三名新墨大學生和一名少女，共謀將來訪進行友誼賽的新墨西哥州 立大學(NMSU)籃球校隊隊員皮克(Mike Peake)誘騙至新墨大校園內意圖槍殺，最終導致皮克受傷、崔維斯死亡。

警方指出，目前已逮捕了做為誘餌的少女並確定另兩名學生身分，但並未透露姓名，警方並強調現在臆測是否有人會被起訴還太早；而崔維斯雖是主謀，但在這起槍戰中死亡。

根據警方發出的新聞稿，崔維斯與皮克先前似有衝突，但該衝突在何時、如何發生尚不清楚，「一到校園，崔維斯就拿出手槍與皮克對峙並射擊，結果他或許沒想到皮克也有持槍，並隨即對崔維斯開火」，隨後另外兩名涉案學生及已被逮捕的少女火速逃離現場，皮克被發現送醫急救後狀況穩定。

由於槍擊案發生在球賽以前，原定舉行的球賽因而被取消，目前尚不清楚12月3日的球賽是否也會被取消。

NMSU校長阿維祖(Dan E. Arvizu)20日證實該校一名學生運動員 正在住院中，他致函學生、家長、學校職員、校友與球迷，表示NMSU人員與調查員正保持聯繫，並配合執法部門調查；他說：「這起事件的其他情況仍在調查中，重要的是直到得知所有事實以前，不要急於評斷。」

NMSU不具名教師表示，校方有規定學生不得在校園內或任何校方贊助的活動中攜帶武器，兩名涉案學生的行為顯然已違反校規。