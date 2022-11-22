涉漏稅、詐騙 實境節目明星判12年

電視實境秀「克里斯利最內行」男女主人翁克里斯利夫婦，因逃漏稅及詐騙銀行3000萬元，21日分別被判12年及7年監禁。(美聯社)

遭控逃漏稅及詐騙 銀行3000萬元的實境電視節目「克里斯利最內行」(Chrisley Knows Best)主角塔德‧克里斯利(Todd Chrisley)與妻子茱莉‧克里斯利(Julie Chrisley)禍不單行，16歲的兒子葛瑞森(Grayson Chrisley)19日車禍 重傷，兩天後，夫婦兩人21日分別被法官判處12年、7年有期徒刑。

克里斯利夫妻遭控詐騙銀行3000萬元貸款，利用不法所得做為奢華生活開銷。53歲的塔德與49歲的茱莉因「克里斯利最內行」實境節目走紅，節目中呈現克里斯利一家人過著和樂融融的美國南部生活。

「克里斯利最內行」是有線電視頻道USA電視網(USA Network)收視表現最佳的原創影集。克里斯利夫妻結婚26年，育有五名兒女，葛瑞森年紀最小。

克里斯利夫妻今年6月雙雙被法院定罪，但兩人始終堅稱清白，並說被定罪是因為遭到勒索(shakedown)、被一名前任員工誣陷。不過，聯邦檢察官請求法官從重量刑，理由是克里斯利夫妻以謊言建造家庭王國，聲稱財富是辛勤工作所得。

葛瑞森19日傍晚交通尖峰期間在田納西州納許維爾(Nashville)65號州際公路(I-65)發生車禍，駕駛福特(Ford)F-150卡車追撞前方的道奇 (Dodge)皮卡卡車(pickup truck)，傷勢嚴重。

TMZ娛樂新聞網站取得照片顯示，葛瑞森駕駛的白色福特卡車車頭撞爛，駕駛座前的擋風玻璃破損。

根據報導，葛瑞森頭部受傷而被緊急送醫。警方表示，19日傍晚5時30分趕抵車禍現場的員警發現，葛瑞森並不記得發生了什麼事。道奇皮卡卡車駕駛受到輕傷，並不需要就醫。