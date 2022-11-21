韋伯發現2最古老星系 存在134億年

NASA 的韋伯太空望遠鏡發現了兩個可能是迄今最古老的星系，誕生時間距今超過134億年，且明亮程度超乎任何人的預期。(美聯社)

孤懸於距離地球數百萬哩外的太空中，韋伯太空望遠鏡 (James Webb Space Telescope)發現了兩個可能是迄今最古老的星系，並傳回令天文學家驚嘆不已的影像。這兩個星系的明亮程度超乎任何人的預期，並挑戰人類對於138億年前大爆炸(big bang)之後宇宙如何形成的觀點。

太空總署(NASA )17日宣布，韋伯太空望遠鏡所發現的這兩個星系，其中之一大約是在大爆炸發生之後的3億5000萬年形成，是目前為止人類所發現最古老的星系。另一個據估計大約出現在宇宙誕生之後4億年。但這兩項新發現還有待進一步確認。

目前已確認最古老的星系，是由哈伯太空望遠鏡於2015年所發現、距離地球134億光年的GN-z11，出現時間大約在大爆炸之後4億年，亦即距今約134億年前。

「我們發現古老星系的數目比我們預期的還要多，」洛杉磯加州大學 天文物理教授杜魯(Tommaso Treu)表示：「宇宙形成星系的速度比我們想像的要更快更早。」

天文學家指出，這兩個星系在圖片中都呈現紅色，是由於其距離非常遙遠，光的波長在穿越浩瀚宇宙時被拉伸所致。實際情況其實與照片相去甚遠。

「它其實是一團由星球和氣體組成的小斑點，非常、非常的藍，非常的混亂。」聖塔克魯茲加州大學天文學教授伊林沃斯(Garth Illingworth)說：「這些星系的體積大概只有地球所在銀河系的20分之一。」伊林沃斯是1980年代催生哈伯太空望遠鏡主要科學家之一。

如此古老的星系主要是由氫和氦所組成，另外還含有微量的其他元素。缺乏元素顯示這些星系仍處於年輕階段，尚需好幾億年的時間才能發展出其他元素。

另一方面，年輕階段的星系中，恆星的亮度則百萬倍於我們的太陽。

由18面六角形稜鏡所構成的韋伯太空望遠鏡，是由NASA與歐洲和加拿大的太空機構共同合作，費時30年，耗資100億美元才完成，於去年12月被送入太空。其所收集的影像和資訊讓人類得以一窺宇宙的歷史。

杜魯表示：「韋伯開啟了一個新的邊疆，讓我們更進一步瞭解宇宙的起始，而我們才剛開始探索而已。」