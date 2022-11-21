淫行跨80年 馬里蘭神職人員性虐600年輕人

巴爾的摩教區的信徒帶著標語控訴教士早年對他們性侵。(美聯社)

根據法院紀錄，馬里蘭州 檢察長查到長達80年期間，遭到天主教巴爾的摩總教區(Archdiocese of Baltimore)神職人員性虐待的600多名年輕受害者。這起案件的規模龐大，受害者人數接近先前爆發性虐醜聞的波士頓、洛杉磯 、賓州 、伊利諾州案例。

馬里蘭州檢察長佛洛許(Brian Frosh)向巴爾的摩市巡迴法院法官提出動議，請求法官允許公布456頁調查報告全文，報告內容記錄了數十年來馬里蘭州神職人員的性虐醜聞。

佛洛許在動議中向法院指出，此案案情嚴重到「沒有一個教區是安全的」，受害者包括男童與女童，從學齡前幼兒到年輕成年人都有。檢察官辦公室發言人對媒體表示，有受害者年齡為18歲。

近幾年，世界各地天主教神職人員接連爆發性醜聞，震驚全球，某些改革措施因此推出，教會則付出數十億元和解費用。巴爾的摩這起案件曝光，讓神職人員性醜聞案再度受到矚目，也成為具有象徵意義的里程碑。自從2018年爆發賓州六個主教轄區性虐事件後，巴爾的摩總教區案件是由州檢察長領軍的神職人員性虐調查當中第一個結案案件。科羅拉多州調查人員則在2019年公布神職人員涉嫌性虐的報告。

全美共有20多州檢察長對神職人員性虐案件啟動調查，絕大多數調查行動仍在進行中。

巴爾的摩總教區是美國國內第一個成立的天主教主教轄區，領導人士具有龐大影響力的大主教羅瑞(William E. Lori)。羅瑞本周獲選為美國天主教主教大會(United States Conference of Catholic Bishops，USCCB)副主席。

天主教巴爾的摩總教區則對檢察長要求公布調查報告表示反對。羅瑞發言人肯茲爾斯基(Christian Kendzierski)18日對華盛頓郵報指出，巴爾的摩總教區並不反對公布正確描述神職人員性虐兒童犯罪的報告，但馬里蘭州檢察長提出的動議，並不能反映總教區現在與過去幾十年來對於性虐兒童類似指控的積極處理。