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辦美簽各地延宕 國務院承諾加速

記者顏伶如／綜合報導
受到疫情及其他因素影響，美國駐外國的許多領事館關閉，影響簽證作業。圖為美國駐南非約翰尼斯堡總領事館。(Getty Images)
受到疫情及其他因素影響，美國駐外國的許多領事館關閉，影響簽證作業。圖為美國駐南非約翰尼斯堡總領事館。(Getty Images)

2020年由於疫情關係，美國全球各地使領館關閉，簽證處理被迫暫停。簽證申請案件大量累積，導致國務院應接不暇。兩年半之後的現在，某些美國領事館仍只開放緊急事件的簽證預約。

華爾街日報報導，國務院高層官員上周說，由於國務院開始加快處理，申請觀光簽證、學生簽證、工作簽證的等候時間，明年將可大量減短。

報導指出，雖然簽證核發作業大致已恢復到疫情發生前的水準，但由於簽證需求量極高，任何人想要申請美簽，預約面試排隊通常要等上好幾個月，甚至好幾年；拜登政府面臨愈來愈多來自工商團體、矽谷企業、大學、醫院以及旅遊業者針對簽證耽擱的埋怨聲浪。

國務院副助卿茱莉‧史徒夫特(Julie Stufft)上周對媒體簡報時說，申請簽證等待時間嚴重拖延，是國務院以往從未面臨的狀況。她說，簽證對想要探視親人、想要在美國上學以及合法工作的民眾來說，極為重要。

她表示，國務院正協調各部門加聘使領館員工，預計明年秋季之前完成所有使領館職缺填補，以便提供更多面試時段，加快作業腳步。

報導指出，簽證面試機會有限，導致企業聘用新進員工、將既有員工從海外調到美國、邀請國際人士來美參加會議等，通通受到連帶影響。在某些案例中，外籍員工雖然拿到工作簽證並入境美國，但配偶與子女的簽證卻尚未獲得批准。在其他案例裡，則有已經在美國上班的外籍員工無法返回祖國參加婚禮或喪禮，因為擔心再入境時需要前往美國使領館蓋章時，恐怕沒有預約空檔。

谷歌(Google)公關部副總監凱倫‧巴蒂亞(Karan Bhatia)指出：「這讓我們深感痛苦。」

巴蒂亞說：「簡而言之，如果有員工或事業合夥人無法依照時間安排前往美國，想要經營具有競爭力的全球企業，就會變得非常困難。」

明尼蘇達州羅徹斯特(Rochester)馬友診所(Mayo Clinic)移民法律顧問溫德特(Christopher Wendt)說，簽證問題導致診所系統無法聘請幾位非常搶手的醫師，也沒辦法派遣員工參加國際科學研討會。他說，對於疫情一開始便在馬友診所服務的外國醫師來說，簽證問題帶來的個人影響尤深，因為過去兩年疫情期間堅守醫護崗位，如今自然希望回家一趟探望家人。

工作簽證 國務院 疫情

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