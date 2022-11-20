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艾里托急發長篇聲明 否認洩露裁決結果

記者胡玉立／綜合報導

針對媒體報導前反墮胎運動人士申克(Rob Schenck)去信最高法院指稱，2014年他友人蓋兒．賴特(Gayle Wright)與保守派大法官艾里托(Samuel Alito)夫婦共餐後，他就預先知道了備受矚目的Burwell訴Hobby Lobby案裁決結果，艾里托19日發表長篇聲明極力否認有任何參與洩露該案裁決結果的行為。艾里托表示，任何關於他或他妻子洩露裁決結果的說法，都是「完全錯誤的」。

艾里托指出，他和妻子認識賴特夫婦，是因為他們大力支持最高法院歷史協會(Supreme Court Historical Society)；該私人非營利組織有時會舉辦有法官參加的活動。「我從未發現賴特夫婦試圖獲取機密信息或影響我以官方或私人身分所做的任何事情；如果他們這樣做，我會強烈反對，」艾里托並說，如果申克試圖滲透最高法院的說法屬實，他會感到「震驚又氣憤」。

與此同時，賴特聲明表示，她沒有獲得任何信息或將任何信息傳遞給申克。紐約時報的報導引用賴特在那場晚餐後發給申克的一封電子郵件；據稱她在電郵中說，她有些「有趣的消息」。

賴特接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時，強烈否認申克的說法。她說：「整件事都被曲解得令人難以置信。」她強調，艾里托絕對不會討論具體案件，她也永遠不會問起任何案件；任何關於他們討論過案件結果的說法，「顯然不是真的」。

賴特證實，她和丈夫曾去艾里托夫婦家中共進晚餐；她記得那天她在晚餐期間感到不適，莫里托主動提出開車送她回家。她說這是她唯一一次在艾里托家用餐，但這些年來她偶爾會見到他。

2014年6月最高法院裁決發布的Burwell訴Hobby Lobby案受到保守派密切關注，裁決結果以5比4允許公司以宗教自由為由，反對「可負擔健保法」(Affordable Care Act)的一項規定；該規定要求雇主提供包括避孕保險在內的健康保險。2014年此案裁決意見是由艾里托主筆；今年5月遭媒體披露的最高法院推翻羅訴韋德案意見草案，也是由艾里托執筆。

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