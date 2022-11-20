艾里托大法官 遭爆洩密重大反墮胎案

先後撰寫有關墮胎權案裁決書的大法官艾里托。(美聯社)

紐約時報報導，前福音派運動人士、申科(Rob Schenck)牧師今夏曾致函首席大法官 羅伯茲(John Roberts)聲稱，2014年最高法院正式公布一項涉及避孕及「可負擔健保 法」(Affordable Care Act)的裁決結果前，他就先從政治獻金金主蓋兒．賴特(Gayle Wright)那裡獲知了裁決結果。

申克19日向美國有線電視新聞網(CNN)表示，他發出此信的動機是「說實話，因為這正是基督教信仰和實踐的核心。」但賴特和撰寫裁決意見的大法官艾里托(Samuel Alito)都強烈否認申克的說法。

申克在信中說，他向最高法院分享這些信息，是想協助有關推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)意見草案外洩的調查。申克寫道：「有鑑於最初洩密或負責最近這起意見草案的人可能會受到嚴厲處罰，我認為之前的事件可能值得參考。」

今年5月初被媒體披露的最高法院推翻羅訴韋德案的意見草案，也是由艾里托大法官主筆。

據取得申克信函的紐時報導，該信具名日期為6月，但7月信才寄出。申克在信中寫道，賴特與艾里托及其妻子共進晚餐，談到了當時即將進行的裁決；「她知道我有興趣了解那個案件，提到她或許可以趁著那場晚餐，談談那個案子並了解進展。後來我收到了她的消息，她說那天她確實得知訊息；我們通了電話，她仔細說明了內容。」

申克指出，「我認為現在是法院、所有政府部門和社會審視我們所說的道德、正義和問責制的時候了。畢竟，對我們自稱基督徒的人來說，這麼做更重要。」

2014年的那次裁決，最高法院以5比4裁定，憲法保障商人按其宗教信念管理公司，「可負擔健保法」不得要求基督徒經營的手工藝用品連鎖店Hobby Lobby支付員工醫療保險 計劃的避孕藥物費用。

紐時報導指稱，儘管申克「對違規行為的描述有些疏漏」，但一系列電郵和對話顯示，他在最高法院公開裁決之前，就知道了案件結果。