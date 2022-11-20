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多所頂尖學法院 退出美國新聞與世界報導排名

記者顏伶如／綜合報導
學生19日經過哈佛大學法學院前。(美聯社)
學生19日經過哈佛大學法學院前。(美聯社)

「美國律師協會」(American Bar Association)委員會18日投票通過，將不再規定法學院強制要求法學院入學考試(Law School Admission Test，LSAT)或研究生入學考試(Graduate Record Examination，GRE)，申請2025年秋季班法學院的新生，標準化考試成績將改為自願選擇提交。

對標準化考試持反對意見的人士指出，制式考試阻礙多元化。目前美國新聞與世界報導的法學院排名，標準化考試成績中位數、大學成績平均成績中位數占大約20%的評比。

30多年來，美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)公布的最佳法學院排行榜裡，名列前茅的幾乎都是固定14所學校，只是排名順序略有差別。由於榜上有名的學校沒有變化，這份名單獲得「前14名」(Top 14，縮寫T14)封號，從其中任何一所法學院畢業，職場生涯將有高人一等的待遇，包括薪水較優、有機會進入最高法院擔任助理。

然而，愈來愈多法學院不願繼續配合美國新聞與世界報導的排名制度。耶魯大學(Yale University)、哈佛大學(Harvard University)法學院本周稍早相繼宣布退出美國新聞與世界報導排名之後，如今至少有有另外4所「前14名」法學院跟進：史丹福大學(Stanford University)、喬治城大學(Georgetown University)、哥倫比亞大學(Columbia University)、柏克萊加大(University of California at Berkeley)。

喬治城大學法學院院長崔諾爾(William M. Treanor)發表聲明表示，喬治城大學的使命是教育出「致力於為正義奮鬥，保護我們當中最弱勢者權益的律師、法律學者及公民」。

這幾所頂尖法學院退出排名，理由涉及道德、平權以及使命。美國新聞與世界報導排名注重考試分數、成績以及就業狀況，導致從事公職法律生涯者蒙上扣分形象，強調根據學生優異表現發放獎學金，而不是對有經濟困難學生提供助學金。

知名法學院退出美國新聞與世界報導排名的杯葛行動，代表了要求開放法學院讓更多學生進入的社會運動。

柏克萊加大 耶魯大學 史丹福大學

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