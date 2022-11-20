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矽谷裁員潮傷經濟 或不致蔓延其他行業

記者張聲肇／綜合報導
推特、亞馬遜、元宇宙(臉書)等科技巨擘相繼大裁員，明年景氣情況可能更壞。圖為元宇宙(臉書)在加州門洛公園市的總部。(美聯社)
推特、亞馬遜、元宇宙(臉書)等科技巨擘相繼大裁員，明年景氣情況可能更壞。圖為元宇宙(臉書)在加州門洛公園市的總部。(美聯社)

推特、亞馬遜、元宇宙(臉書)等科技巨擘相繼大裁員，這是2020年以來矽谷首波裁員潮，可能預示高薪勞工的好日子不再，對經濟雖然不妙，或許不致蔓延到其他行業。

2020年初，新冠病疫開始大流行，避疫措施導致百業蕭條，科技業是第一批恢復招募員工的行業，不過，也要等到四個月過後，政府統計科目裡面的「其他」類才回復到病疫來襲前的水準，相較之下，整體就業市場，要過了29個月才恢復元氣。

如今到了解雇期，科技業也是領先裁員的行業。利率上升，資金難籌，大企業不得不縮減「未來發展」項目的支出。利率攀升，對靠創新研發拓展業績的科技公司，壓力特別大，因為成本快速增加，「產出」卻不見得可以即時推出。馬斯克本月把推特員工裁掉一半，就為了節約營運成本，而失望的員工相繼辭職他去，在職的員工人數減少，工作量卻增大。

幸好其他行業仍缺工，招募工作持續進行。今年9月，每個求職人員有兩個工作機會在等。11月10日之前，餐飲業的招工量，比病疫來襲前高出38%，觀光旅遊業招募人數，也高出15%。

矽谷高科技業的裁員潮會蔓延到其他行業嗎？這要問聯邦準備基金會。它負有將能源和食物價格除外的核心通膨率控制在2%目標的責任；目前年通膨率仍高居6.3%。官員早在9月就警告說，升息抗通膨會加速裁員潮，減緩招募員工的進度。聯準會預計，失業率將於2024年達到4.4%，這表示，在這之前，還有120萬人會丟掉飯碗。

好消息是，通膨好像6月就達高峰了，聯準會理事華勒(Christopher Waller)16日大膽暗示，升息就得裁員的說法，不見得成真，「有可能避開」。若然，接下來要被裁掉的，就不見得盡是白領勞工，只是某些高科技業的職位，真的需要「調整」。這表示剛剛繳回員工入出證的科技勞工復職無望，也顯示矽谷這波裁員潮大概也到頂了。

裁員 矽谷 勞工

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