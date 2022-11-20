我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

推特單日破千離職 馬斯克急會程式員

記者胡玉立／綜合報導
馬斯克(中)19日推文照片顯示他與推特程式員開會。(取自推特)
馬斯克(中)19日推文照片顯示他與推特程式員開會。(取自推特)

推特(Twitter)億萬富翁新東主馬斯克(Elon Musk)向推特員工下達最後通牒、導致18日上午高達1200人離職後，馬斯克18日下午在推特舊金山總部緊急約見一群軟體工程師，19日凌晨他發出推文，附上他與這批員工豎起大牳指的合照。

儘管員工離職者眾，但離職者之一、推特前安全誠信負責人羅斯(Yoel Roth)19日在紐約時報撰文表示，「在馬斯克領導及授權下，推特正加大打擊仇恨言論，實際上已比以前更安全」。但羅斯同時警告指出，馬斯克創建一個絕對自由的言論平台的目標，最終可能會受到蘋果和谷歌的阻礙；因為蘋果和谷歌有可能出於安全考慮，將推特從其應用程序商店移除。

網路媒體Insider報導，馬斯克18日發電郵向「可以編寫軟體」的推特員工求助，要他們當天下午在推特總部10樓集合；他還要求這些員工先發給他過去六個月他們手中代碼的「重點摘要」以及「最多10個最重要代碼行的螢幕截圖」。

自10月27日接管推特以來，馬斯克就一直待在舊金山總部工作。16日他要求所有員工在17日下午決定是否接受他訂定的「極艱辛的推特2.0」 目標，不然就離職，結果引爆1200人離職潮。知情人士告訴Insider，公司一些部門已經沒有員工了。

19日凌晨1時半左右，馬斯克推文發出合照寫道「剛剛結束推特總部代碼審閱」，推特有人點評「凌晨1時的推特比白天更活躍」，馬斯克對此回應道，這是「迄今我在這棟建物裡見過最多的人」。

與此同時，推特前安全誠信負責人羅斯撰文透露，他上周離職前，馬斯克授權他的團隊採取更積極行動，消除推特平台上的仇恨言論，審查內容更多而不是更少。

羅斯並表示，推特90%收入來自廣告，馬斯克被迫保持平台安全，否則就有失去廣告商的風險。他警告說，馬斯克讓推特成為言論自由平台目標的最大挑戰，其實來自谷歌和蘋果；因為如果發現安全問題，谷歌和蘋果可以將推特從應用程序商店中下架，這些公司也經常提出投訴。

羅斯寫道，「不遵守蘋果和谷歌的指導方針會有災難性後果，推特有被其應用程序商店驅逐的風險，使數十億潛在用戶更難獲得推特的服務。這賦予蘋果和谷歌巨大的權力來影響推特的決策。」儘管羅斯支持馬斯克組建內容審核委員會指導推特政策，但他也批評馬斯克獨自做主的決定，與蘋果和谷歌主管做法沒兩樣，這也是他決定離職的原因。

已離職的推特前安全誠信負責人羅斯。(取自領英)
已離職的推特前安全誠信負責人羅斯。(取自領英)

推特 馬斯克 蘋果

上一則

愛達荷大學命案 2女遇害前曾連環致電神祕男

下一則

矽谷裁員潮傷經濟 或不致蔓延其他行業

延伸閱讀

NBA／「飆風玫瑰」羅斯恐被交易？ 台網友：快來

NBA／「飆風玫瑰」羅斯恐被交易？ 台網友：快來
是否讓川普重返推特？51.8%用戶贊成 但他說「沒興趣」

是否讓川普重返推特？51.8%用戶贊成 但他說「沒興趣」
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
推特裁員過頭？馬斯克試圖慰留重要員工 參議員促FTC徹查

推特裁員過頭？馬斯克試圖慰留重要員工 參議員促FTC徹查

熱門新聞

億萬富豪貝佐斯預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。(美聯社)

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

2022-11-16 21:25
有效選票被拋棄於聖他克魯茲山峽谷中。（電視新聞截圖）

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

2022-11-12 19:42
聯邦眾議院共和黨籍少數黨領袖麥卡錫（中），攝於14日。（Getty Images）

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

2022-11-15 09:02
CNN預測，民主黨現任參議員馬斯多以0.5個百分點的些微差距，擊敗共和黨的前內華達州總檢察長賴克紹，保住參議員席次。(Getty Images)

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

2022-11-12 21:48
Meta執行長查克柏格（左）舆特斯拉執行長馬斯克（右）最近都遭遇挫敗，專家分析兩人都屬獨裁型企業領導人。圖／美聯社

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

2022-11-15 10:06
CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，專心滿足成長中子女的需求。但Gap表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑，顯示許多家庭正受到高通膨無情摧殘。 路透

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

2022-11-19 12:59

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢