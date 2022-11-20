推特單日破千離職 馬斯克急會程式員
在推特(Twitter)億萬富翁新東主馬斯克(Elon Musk)向推特員工下達最後通牒、導致18日上午高達1200人離職後，馬斯克18日下午在推特舊金山總部緊急約見一群軟體工程師，19日凌晨他發出推文，附上他與這批員工豎起大牳指的合照。
儘管員工離職者眾，但離職者之一、推特前安全誠信負責人羅斯(Yoel Roth)19日在紐約時報撰文表示，「在馬斯克領導及授權下，推特正加大打擊仇恨言論，實際上已比以前更安全」。但羅斯同時警告指出，馬斯克創建一個絕對自由的言論平台的目標，最終可能會受到蘋果和谷歌的阻礙；因為蘋果和谷歌有可能出於安全考慮，將推特從其應用程序商店移除。
網路媒體Insider報導，馬斯克18日發電郵向「可以編寫軟體」的推特員工求助，要他們當天下午在推特總部10樓集合；他還要求這些員工先發給他過去六個月他們手中代碼的「重點摘要」以及「最多10個最重要代碼行的螢幕截圖」。
自10月27日接管推特以來，馬斯克就一直待在舊金山總部工作。16日他要求所有員工在17日下午決定是否接受他訂定的「極艱辛的推特2.0」 目標，不然就離職，結果引爆1200人離職潮。知情人士告訴Insider，公司一些部門已經沒有員工了。
19日凌晨1時半左右，馬斯克推文發出合照寫道「剛剛結束推特總部代碼審閱」，推特有人點評「凌晨1時的推特比白天更活躍」，馬斯克對此回應道，這是「迄今我在這棟建物裡見過最多的人」。
與此同時，推特前安全誠信負責人羅斯撰文透露，他上周離職前，馬斯克授權他的團隊採取更積極行動，消除推特平台上的仇恨言論，審查內容更多而不是更少。
羅斯並表示，推特90%收入來自廣告，馬斯克被迫保持平台安全，否則就有失去廣告商的風險。他警告說，馬斯克讓推特成為言論自由平台目標的最大挑戰，其實來自谷歌和蘋果；因為如果發現安全問題，谷歌和蘋果可以將推特從應用程序商店中下架，這些公司也經常提出投訴。
羅斯寫道，「不遵守蘋果和谷歌的指導方針會有災難性後果，推特有被其應用程序商店驅逐的風險，使數十億潛在用戶更難獲得推特的服務。這賦予蘋果和谷歌巨大的權力來影響推特的決策。」儘管羅斯支持馬斯克組建內容審核委員會指導推特政策，但他也批評馬斯克獨自做主的決定，與蘋果和谷歌主管做法沒兩樣，這也是他決定離職的原因。
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