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湖泊效應暴雪 紐約州西北部部分地區癱瘓 水牛城積雪逾4呎

記者胡玉立／綜合報導
18日一場危險的湖泊效應暴風雪，讓紐約州西部和北部部分地區癱瘓。圖為紐約州伊利郡的一名婦女清除車上積雪。(美聯社)
18日一場危險的湖泊效應暴風雪，讓紐約州西部和北部部分地區癱瘓。圖為紐約州伊利郡的一名婦女清除車上積雪。(美聯社)

18日一場危險的湖泊效應暴風雪，讓紐約州西部和北部部分地區癱瘓，有些地方當日上午即已積雪近兩呎，水牛城更可能超過四呎；國家氣象局警告，至20日，紐約北部安大略湖東緣和密西根北部部分地區積雪也將達兩呎以上。

湖泊效應風暴是寒風從溫暖湖泊中吸收水分，並在窄帶傾倒積雪造成，對不同地區帶來風暴的嚴重程度差異很大。以水牛城為例，部分地區居民在大雪中醒來，偶爾還會聽到雷聲；但在水牛城以北幾哩處，夜裡降雪只有幾吋，日間還有藍天。

迄今降雪最嚴重地區是水牛城南部一帶；國家氣象局說，伊利湖東端許多地方降雪量逾兩呎，紐約州漢堡(Hamburg)降雪量近34吋。學校停課；水牛城、尼加拉瀑布和迪普(Depew)的美鐵車站17日及18日關閉；許多進出水牛城尼亞加拉國際機場的航班被取消。賓州部分地區也出現湖迫效應積雪。

在開始降雪前，美式足球聯盟(NFL)已宣布將水牛城比爾隊周日主場對陣克利夫蘭布朗隊的比賽移至底特律舉行。截至18日上午，原訂舉行球隊比賽的果園公園(Orchard Park)已降雪2呎。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)17日宣布紐約西部部分地區進入緊急狀態，包括伊利湖和安大略湖東端社區；聲明涵蓋11個郡，90號州際公路的一個路段禁止商業卡車通行。

伊利郡行政長官波隆卡茲 (Mark Poloncarz) 17日晚發布駕駛禁令。猛烈降雪預計持續到18日晚上，19日、20日還會有更多降雪。

水牛城過去也曾經歷過劇烈湖泊效應暴風雪，最糟的一次發生在2014年11月；那場驚人風暴三天內在部分社區累積出七呎積雪、屋頂倒塌，100多名駕駛人受困在紐約州高速公路湖邊路段上。

降雪 紐約州 風暴

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