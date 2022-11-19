沙國王儲涉殺人案 拜登政府改口享豁免權 家屬悲：卡舒吉再死一次

拜登政府17日表示，沙國王儲沙爾曼(圖)因地位特殊，在殺害華盛頓郵報記者卡舒吉的訟案中應有豁免權。(美聯社)

拜登 政府17日晚宣布，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼因身分特殊，在殺人訟案中應享有豁免權，引發控告沙爾曼下令殺害華盛頓郵報記者卡舒吉 的被害者親人不滿。

沙爾曼最近又多了總理職稱，實權更大；競選總統時口口聲聲要替死者伸張正義的拜登，如今改口支持沙爾曼法律團隊的主張，說在死者未婚妻哈提斯申吉斯(Hatice Cengiz)提告的法律訟案中，沙爾曼應享有豁免權。申吉斯17日深夜推文至表不滿，說「卡舒吉今天又死了一次」。

依據美國法律，審判本案的法官可以不理會政府，自行決定是否給予沙爾曼法律豁免權。即使如此，拜登此一轉折，令人權團體和民主黨不少議員甚為憤怒。

沙烏地的人權狀況持續惡化，對國內國外的批評者不是抓起來關押，就是設法報復。手中握有石油產量決定權的沙烏地政府，最近頻頻和拜登唱反調，故意減產石油，阻撓拜登政府制裁俄國侵略烏克蘭的力道，也加深油價上漲造成的通膨。

國務院 說，政府出面「保護」沙烏地王儲，不致受到美國法院對2018年卡舒吉命案判決的懲罰，「純粹是法律事務的決策」，史上不乏先例。

國務院提給法院的文件雖然表明支持拜登政府這項「法律決定」，卻也說對訟案「沒有立場」，並重申國務院「毫不模稜兩可地譴責殘忍謀殺卡舒吉的人」。

沙國官員在該國駐土耳其伊斯坦堡的領事館內屠殺卡舒吉，並將他支解分屍，迄今屍骸下落不明。美國情報單位斷定，因為卡舒吉寫過批評沙爾曼殘酷壓制競爭者和批評者的文章，被沙爾曼下令謀害。

卡舒吉生前創立的人權團體「現在就讓阿拉伯世界有民主」（Democracy for the Arab World Now）也是原告。該社團負責人會特森(Sarah Leah Whitson)說，拜登曾向美國人民保證將兇手繩之以法，如今卻親口替兇手脫罪。

她說，沙烏地用石油減產等方式脅迫美國承認沙爾曼有豁免權。