推特裁員過頭？馬斯克試圖慰留重要員工 參議員促FTC徹查

全球首富馬斯克對推特員工下達17日傍晚決定去留的最後通牒，但就在期限前數小時，他與顧問約見部分推特「重要」員工，阻止這些人離職。(美聯社)

推特 新東主、全球首富馬斯克 (Elon Musk)日前對推特(Twitter)員工下達最後通牒，要求在17日傍晚前決定去留。但消息人士透露，就在期限前數小時，他與顧問與部分推特「重要」員工會面，試圖阻止這些人離職；「紐約時報」18日報導，17日晚的截期之前，已有超過1200人離職。

馬斯克收購推特後大裁員 ，要求員工在紐約時間17日下午5時前，確認自己能否屢行對「突破性推特2.0」的承諾，否則就拿三個月的資遣費走人，不僅一度取消遠距工作政策，且關閉辦公大樓並暫停部分員工進出權限至21日。

報導說，馬斯克大刀闊斧整頓推特人事，免不了混亂局面，逾千名推特員工決定拿資遣費離職。

紐時引述四名消息人士說法及內部電郵報導，人事最後通牒截止前數小時，馬斯克和顧問約見數名「重要」員工，同時釋出維持遠距工作政策的矛盾訊息，顯示馬斯克的立場軟化。

馬斯克在短期內大量裁員令人質疑推特如何維持有效運作。五位消息人士透露，馬斯克從他旗下其他公司調來部分工程師和經理，部分人員正在摸索社群媒體業務。

另外，馬斯克團隊透過當面會談或視訊電話，維繫並慰留推特營運的部分重要職員。消息人士說，馬斯克知道如何擄獲這些人的心，但他也踢到鐵板，據傳有些人在5時期限一到便掛電話，顯然離職心意已決。

聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、布克(Cory Booker)和布魯曼索(Richard Blumenthal)等七位民主黨籍參議員17日呼籲聯邦貿易委員會(FTC)調查，以釐清馬斯克收購推特後，是否違反消費者隱私協議；部分推特前安全主管上周連署稱馬斯克改變推特的數據保密措施。

FTC先前表示，「追蹤推特近期發展並表示關切」，而馬斯克則表示他計畫遵守隱私協議。

推特前消費者產品主任塞伯特(Jeff Seibert)表示，推特現況「難堪且令人失望」，指馬斯克的領導風格讓使用者、顧問及員工產生「疑惑」。

紐時報導推特內部的通訊軟體Slack在17日上午靜悄悄。

媒體報導，馬斯克買下推特後大規模裁員，不過最近他開除了負責管理進出辦公室識別證的柯恩(Alex Cohen)後，卻也將自己及其他員工鎖在門外，只好再找柯恩回來協助。

部分推特離職員工已對推特提起訴訟，指馬斯克的新政策歧視身障者。