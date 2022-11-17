股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

股市表現不力，許多民眾選擇的401(k)退休帳戶也隨之大幅縮水。（報系資料照片）

股市波動連帶影響退休 帳戶數字，富達投資 (Fidelity Investments)17日發布數據，該金融機構平台上退休帳戶401(k)的平均數字第三季跌破六位數，較前一年驟減逾兩成；不過富達指出，因市場波動而任意動用退休帳戶是理財大忌，幸虧此現象並未顯著出現。

每日郵報報導，富達投資17日發布數據，顯示該平台上第三季末的401(k)帳戶的平均存款為9萬7200元，為連續第三季下降，與第二季的10萬3800元相比跌破六位數，與去年同期的12萬6100元相比下滑23%。

股市表現不振，拖累401k退休計畫所投資基金的績效。 （美聯社）

其他退休帳戶的數字也下滑，IRA的平均存款較去年同期下降25%至10萬1900元；403(b)也從去年的10萬以上下降至今年第三季的9萬左右。

退休帳戶的額度下降，是因為民眾會將帳戶存款用於如基金等投資，而今年來市場遭逢史上罕見的波動，三大指數今年前三季不斷走低，此現象為納斯達克指數(Nasdaq)及史坦普500指數(S&P 500)2008年金融風暴以來首見，道瓊指數(Dow Jones)則是過去七年來首見。

儘管退休帳戶平均存款數字下降，但富達投資指出，「民眾為自己的退休做資金準備」的趨勢大體上未受影響；例如投入401(k)帳戶的儲蓄率仍在13.8%，與第一季的14%及富達建議的15%均相去不遠，且緊急動用該帳戶資金的比率連續六季保持在低水平。

此外，只有4.5%的儲戶在今年第三季變更401(k)及403(b)帳戶存款的資產配置，與去年同期相比還少0.5個百分點。

多數金融及理財學者都主張，不論市場波動如何劇烈，除非以接近退休，不然都應該將帳戶的現金持續用於投資，以擴大未來的資金儲備。

富達投資就指出，1990年後出生的401(k)年輕儲戶中，85%將所有資金存入目標日期基金中，結果這批年輕儲戶的平均存款，反而較去年同期上升1.2%；此外，股市在經歷慘澹的三個季度後，10月的表現創下1976年以來最佳的單月紀錄。