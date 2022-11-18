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安迪沃荷「白色災難」拍賣 8540萬元落槌 35年漲130倍

編譯陳韻涵／綜合17日電
普普藝術大師安迪沃荷的車禍圖像作品「白色災難」，16日在紐約「蘇富比」拍賣會上以8540萬元高價落槌，比上一次的公開拍賣價翻逾130倍。(路透)
普普藝術大師安迪沃荷的車禍圖像作品「白色災難」，16日在紐約「蘇富比」拍賣會上以8540萬元高價落槌，比上一次的公開拍賣價翻逾130倍。(路透)

普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol)的車禍圖像作品「白色災難」(White Disaster)1987年首次拍賣時以66萬元落槌。後來這幅作品幾經私下交易，暌違35年後重回公開拍賣市場，16日在紐約由國際知名拍賣行「蘇富比」(Sotheby's)以8540萬元高價刷新轉手紀錄，比上一次的公開拍賣價翻逾130倍。 

蘇富比原本預期，沃荷由19幅相同車禍圖像所組成的「白色災難」會以8000萬元左右的價格成交，賣方與電話得標方的身分都保密。

高12呎、寬6呎的「白色災難」以黑白方式呈現19幅相同的車禍現場，是安迪沃荷最大型的車禍主題作品。

沃荷1963年創作兩件直接相關的作品，分別是「白色災難」和「銀色車禍(雙重災難)」(Silver Car Crash "Double Disaster")，「銀色車禍」2013年在蘇富比以1億540萬元售出，當年不僅締造沃荷作品的新高拍賣紀錄，成為沃荷第一幅以天價落槌的「死亡與災難」(Death and Disaster)系列作品，也是他的作品在拍賣市場上首度突破1億元。

在那之後，沃荷的作品價格水漲船高，「鼠尾草藍瑪麗蓮」(Shot Sage Blue Marilyn)今年5月在英國奢侈品拍賣行「佳士得」(Christie's)以1億9500萬元落槌，得標者是「高古軒畫廊」(Gagosian Gallery)的創辦人高古軒 (Larry Gagosian)。

市場觀察員近期並不看好沃荷作品的價值，但收藏家往往願意溢價收購沃荷的好萊塢明星和災難場景創作，而「白色災難」的拍賣表現再次印證這項理論。 

沃荷的其他大型車禍作品另有「橘色車子車禍14次」(Orange Car Crash Fourteen Times)，該作品目前收藏於紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)。

在前一波拍賣市場高峰期，沃荷1963年的作品「綠色車禍」(Green Car Crash)於2007在佳士得拍得7170萬元，比佳士得於拍賣前預估的3500萬元多出一倍有餘。

拍賣 車禍 博物館

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