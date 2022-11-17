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「批評馬斯克」卻遭解僱 Space X員工投訴勞工局

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
8名Space X的離職員工向美國全國勞工關係局（NLRB）投訴。(路透)
8名Space X的離職員工向美國全國勞工關係局（NLRB）投訴。(路透)

8名太空探索科技公司（Space X）的離職員工向美國全國勞工關係局（NLRB）投訴，聲稱受到不公平待遇，只因發聲反對公司創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）就被解僱。

這些離職員工今天表示，他們被解僱的理由是於6月參與撰寫一封信給Space X高層主管，信中批評了馬斯克，並呼籲改善公司文化的包容性。Space X對此尚未回應。

路透社6月報導，Space X解僱至少5名參與起草信件的員工，信中指稱馬斯克對公司來說「令人分心且尷尬」。

全國勞工關係局昨天接到的投訴，指稱Space X在信件披露隔天開除了5名員工，兩個月後又解僱4名員工。

有兩名員工是自己投訴，另外6人以不具名方式由律師代為提出。

美國勞動法禁止雇主解聘聯合起來主張改善工作條件的員工。若全國勞工關係局認定解聘事實違法，可命令雇主讓員工復職，並支付薪資。

6月寫給Space X主管的信函，主要是針對馬斯克自2020年以來一連串在社群媒體推特（Twitter）發布的貼文，其中許多內容具有性暗示意味。

員工在信中指稱馬斯克的言行不符公司有關多元和職場不當行為的政策，他們呼籲Space X公開譴責馬斯克的言論，並更明確地界定公司政策所禁止的各類行為。

馬斯克 勞工 社群媒體

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