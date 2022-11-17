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中國未經授權在美國設警察局 FBI局長斥侵害主權

中央社／華盛頓17日綜合外電
聯邦調查局局長雷伊。（路透）
聯邦調查局局長雷伊。（路透）

聯邦調查局（FBI）局長雷伊 (Christopher Wray) 今天對國會議員表示，對於中國政府在美國城市設立未經授權的「警察局」，可能進行具影響力的行動深感擔憂。

路透社報導，總部設在歐洲的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月發布一份報告，披露中國在紐約等世界各大城市設有數十個「警僑事務海外服務站」。

共和黨國會議員對拜登政府已提出要求，就中國影響力作出答覆。

保護衛士的報告指出，中國政府將觸角延伸到海外，設立這些服務站向在海外的若干中國公民或其親屬施壓，強迫他們返回中國接受刑事指控。保護衛士還認為這些服務站與中共中央統一戰線工作部的活動有關聯。中央統一戰線工作部是負責向海外傳播其影響力和宣傳的共產黨機構。

雷伊在美國參議院國土安全與政府事務委員會作證時表示：「我對此非常擔心，我們知道這些服務站的存在。」他承認FBI已針對這個問題展開調查，但拒絕詳細說明。

他說：「但對我來說，中國警方在沒有適當協調的情況下，試圖在紐約開設服務站，這種行為令人無法接受。這侵犯了主權，並規避標準的司法和執法合作程序。」

共和黨參議員史考特（Senator Rick Scott）質問這些服務站是否違反美國法律時，雷伊說FBI正在調查。

中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。

在荷蘭當局進行調查後，中國外交部本月初否認在荷蘭設有此類服務站。中國稱在荷蘭設立的辦事處不是警察局，而是幫助中國公民更新證件的服務中心。

雷伊說，美國已經提出多項指控，涉及中國政府在美國騷擾、跟蹤、監視和勒索與中國國家主席習近平意見相左的民眾。

他說：「這是一個真正的問題，也是我們正在與外國合作夥伴討論的問題，因為我們不是唯一發生這種情況的國家。」

FBI 警察 共和黨

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