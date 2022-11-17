馬斯克態度軟化？傳推特「重要員工」決定離職引發混亂
就在馬斯克（Elon Musk）讓推特（Twitter）員工決定是留下還是離職的截止時間的前幾個小時，似乎出現「混亂」的情況。
紐時報導，4名知情人士透露馬斯克和他的顧問與一些他們認為「至關重要」的推特員工舉行會議，希望阻止對方離開公司。根據這些人和紐時看到的內部電郵，馬斯克似乎軟化他先前「不允許員工在家遠端工作的立場」。
與此同時，知情人士表示辭職的人數開始上升，目前已有數百名推特員工似乎已經決定帶著3個月的資遣費離職。馬斯克上個月完成440億美元的推特收購案以來已經解雇7500名員工中的一半。
馬斯克16日給推特的剩餘員工「不到36小時」的時間來決定要離開或打造「突破性的推特2.0」，並將此舉定位為使公司更具競爭力的方式，同時這項行動也提供進一步削減成本和清除公司不滿員工的機會。
在匿名談論工作場域的社交平台「Blind」上，一項對近250名與推特公司相關的人的民調顯示「約73%的人傾向接受資遣費而非留下來」，有2位知情人士表示決定留下來的人仍相信「推特的使命是讓人們有發言權」或其他個人原因有關。
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