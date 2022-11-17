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馬斯克態度軟化？傳推特「重要員工」決定離職引發混亂

編譯張君堯／即時報導
就在馬斯克讓推特員工決定是留下還是離職的截止時間的前幾個小時，似乎出現「混亂」的情況。(路透)
就在馬斯克讓推特員工決定是留下還是離職的截止時間的前幾個小時，似乎出現「混亂」的情況。(路透)

就在馬斯克（Elon Musk）讓推特（Twitter）員工決定是留下還是離職的截止時間的前幾個小時，似乎出現「混亂」的情況。

紐時報導，4名知情人士透露馬斯克和他的顧問與一些他們認為「至關重要」的推特員工舉行會議，希望阻止對方離開公司。根據這些人和紐時看到的內部電郵，馬斯克似乎軟化他先前「不允許員工在家遠端工作的立場」。

與此同時，知情人士表示辭職的人數開始上升，目前已有數百名推特員工似乎已經決定帶著3個月的資遣費離職。馬斯克上個月完成440億美元的推特收購案以來已經解雇7500名員工中的一半。

馬斯克16日給推特的剩餘員工「不到36小時」的時間來決定要離開或打造「突破性的推特2.0」，並將此舉定位為使公司更具競爭力的方式，同時這項行動也提供進一步削減成本和清除公司不滿員工的機會。

在匿名談論工作場域的社交平台「Blind」上，一項對近250名與推特公司相關的人的民調顯示「約73%的人傾向接受資遣費而非留下來」，有2位知情人士表示決定留下來的人仍相信「推特的使命是讓人們有發言權」或其他個人原因有關。

推特 馬斯克 民調

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