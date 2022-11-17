誰會是下一任特斯拉執行長？馬斯克心中有人選

據說馬斯克已指定特斯拉CEO接班人選。 （路透）

電動車大廠特斯拉 的董事詹姆斯．梅鐸 （James Murdoch）16日在法庭作證時表示，該公司執行長馬斯克 在幾個月前已指定一位執行長的接班人選。

梅鐸在德拉瓦州法院為馬斯克高達560億美元薪酬方案的官司作證時，被原告律師問到，馬斯克近來是否有討論其接班人選，他回答：「事實上還真的有」，而這發生在過去幾個月，但他並未說明人選是誰。詹姆斯‧梅鐸是媒體大亨老梅鐸（Rupert Murdoch）的次子。

部分特斯拉投資人擔心，馬斯克是否能專注於管理這家全球市值最高的汽車製造廠，畢竟他現在還要分神管理社群平台推特。

根據巴隆周刊報導，投資人現在應考慮的問題是，馬斯克是將從公司外部引進或是從內部拔擢這位執行長接班人。其中一位可能的外部接班人選是前福斯執行長戴斯。馬斯克與戴斯的交情不錯，甚至參加了戴斯去年10月主持的管理活動，也曾在4月稱讚戴斯帶領福斯快速朝電動車轉型。另一位可能的外部人選，則是特斯拉共同創辦人史陶柏。他在2019年離開特斯拉，現在經營電動車材料公司Redwood Materials。

可能從公司內部擢升的人選則有特斯拉財務長柯克宏以及工程主管巴格利諾。他們在特斯拉的年度申報文件上，列名在馬斯克旁邊。

特斯拉股東托內塔（Richard Tornetta）2018年控告馬斯克與董事會的官司，使特斯拉執行長可能的接班人選浮上檯面。托內塔希望證明馬斯克是利用他在特斯拉董事會的主導地位獲得天價薪酬方案，卻不必在特斯拉從事全職工作。馬斯克則辯稱，他薪酬方案的目標並不容易達成，他把公司從2017年倒閉邊緣拉回、進而實現爆炸性成長。