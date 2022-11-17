我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登讚許裴洛西是最重要議長 白宮面臨政黨惡鬥

利率可能再升 股指連跌兩日

誰會是下一任特斯拉執行長？馬斯克心中有人選

編譯陳律安／綜合外電
據說馬斯克已指定特斯拉CEO接班人選。 （路透）
據說馬斯克已指定特斯拉CEO接班人選。 （路透）

電動車大廠特斯拉的董事詹姆斯．梅鐸（James Murdoch）16日在法庭作證時表示，該公司執行長馬斯克在幾個月前已指定一位執行長的接班人選。

梅鐸在德拉瓦州法院為馬斯克高達560億美元薪酬方案的官司作證時，被原告律師問到，馬斯克近來是否有討論其接班人選，他回答：「事實上還真的有」，而這發生在過去幾個月，但他並未說明人選是誰。詹姆斯‧梅鐸是媒體大亨老梅鐸（Rupert Murdoch）的次子。

部分特斯拉投資人擔心，馬斯克是否能專注於管理這家全球市值最高的汽車製造廠，畢竟他現在還要分神管理社群平台推特。

根據巴隆周刊報導，投資人現在應考慮的問題是，馬斯克是將從公司外部引進或是從內部拔擢這位執行長接班人。其中一位可能的外部接班人選是前福斯執行長戴斯。馬斯克與戴斯的交情不錯，甚至參加了戴斯去年10月主持的管理活動，也曾在4月稱讚戴斯帶領福斯快速朝電動車轉型。另一位可能的外部人選，則是特斯拉共同創辦人史陶柏。他在2019年離開特斯拉，現在經營電動車材料公司Redwood Materials。

可能從公司內部擢升的人選則有特斯拉財務長柯克宏以及工程主管巴格利諾。他們在特斯拉的年度申報文件上，列名在馬斯克旁邊。

特斯拉股東托內塔（Richard Tornetta）2018年控告馬斯克與董事會的官司，使特斯拉執行長可能的接班人選浮上檯面。托內塔希望證明馬斯克是利用他在特斯拉董事會的主導地位獲得天價薪酬方案，卻不必在特斯拉從事全職工作。馬斯克則辯稱，他薪酬方案的目標並不容易達成，他把公司從2017年倒閉邊緣拉回、進而實現爆炸性成長。

特斯拉 馬斯克 梅鐸

上一則

拜登讚許裴洛西是最重要議長 白宮面臨政黨惡鬥

延伸閱讀

買房就送特斯拉 紐西蘭屋主因應房市降溫 祭奇招促銷

買房就送特斯拉 紐西蘭屋主因應房市降溫 祭奇招促銷
馬斯克對推特員工下通牒：接受「高壓高工時」否則走人

馬斯克對推特員工下通牒：接受「高壓高工時」否則走人
世界晚報／特斯拉為何失控 生死時速2公里質疑沒踩剎車

世界晚報／特斯拉為何失控 生死時速2公里質疑沒踩剎車
馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領資遣費滾蛋

馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領資遣費滾蛋

熱門新聞

億萬富豪貝佐斯預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。(美聯社)

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

2022-11-16 21:25
前總統川普的小女兒蒂芬妮（左二）12日將在佛州與相戀四年的小開布羅斯（左一）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排。圖為資料照。（Getty Images）

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

2022-11-12 01:28
有效選票被拋棄於聖他克魯茲山峽谷中。（電視新聞截圖）

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

2022-11-12 19:42
聯邦眾議院共和黨籍少數黨領袖麥卡錫（中），攝於14日。（Getty Images）

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

2022-11-15 09:02
CNN預測，民主黨現任參議員馬斯多以0.5個百分點的些微差距，擊敗共和黨的前內華達州總檢察長賴克紹，保住參議員席次。(Getty Images)

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

2022-11-12 21:48
Meta執行長查克柏格（左）舆特斯拉執行長馬斯克（右）最近都遭遇挫敗，專家分析兩人都屬獨裁型企業領導人。圖／美聯社

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

2022-11-15 10:06

超人氣

更多 >
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重