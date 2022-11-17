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NASA最強火箭「阿提米絲一號」升空 重返月球計畫啟動

編譯彭尚興／綜合16日電
國家航空暨太空總署火力最強大的探月火箭16日凌晨1時47分從佛州甘迺迪太空中心升空。(Getty Images)
國家航空暨太空總署火力最強大的探月火箭16日凌晨1時47分從佛州甘迺迪太空中心升空。(Getty Images)

時隔半世紀，人類終於踏出重返月球的一大步。美東時間16日清晨1時47分，太空總署(NASA)的太空發射系統(SLS)火箭搭載著獵戶星(Orion)太空艙從佛羅里達州甘迺迪太空中心順利升空，為充滿企圖心的「阿提米絲一號」(Artemis I)計畫拉開序幕。

美東時間16日清晨1時47分，太空總署的太空發射系統火箭搭載著獵戶星太空艙從佛羅...
美東時間16日清晨1時47分，太空總署的太空發射系統火箭搭載著獵戶星太空艙從佛羅里達州甘迺迪太空中心順利升空，踏出重返月球的一大步。(路透)

高度相當於10層樓建築(322呎)的SLS，是NASA歷來建造過推力最強大的火箭。在為期26天的任務中，SLS火箭將用七天的時間把無人駕駛的獵戶星送上月球軌道。接下來，獵戶星將進行一連串的測試，包括測量輻射劑量、利用太陽能板發電，以及確定通訊系統功能無礙。太空艙內載著裝有偵測儀器的人體模型，以收集太空飛行對人體影響的重要數據。

國家航空暨太空總署火力最強大探月火箭16日凌晨1時47分從佛州甘迺迪太空中心升空...
國家航空暨太空總署火力最強大探月火箭16日凌晨1時47分從佛州甘迺迪太空中心升空，在燦爛火光和劇烈聲響中騰空而起，標誌NASA重返月球的「阿提米絲」嶄新旗艦計畫正式啟動。(路透)

獵戶星不但要環繞月球，還會飛到月球背後約4萬哩的太空深處，然後才折返地球。12月11日，獵戶星的指揮艙將以超過每小時2萬4500哩(32馬赫)的超高速度，穿越大氣層，降落於聖地牙哥海岸附近的太平洋海面，再由回收小組接回。最後這段過程，將是對新開發隔熱材料的嚴酷考驗。

「阿提米絲一號」計畫原定2021年發射，但受到疫情導致供應鏈斷料、技術挑戰、進度延誤和經費超支等種種問題影響，而推遲到今年；8月和9月兩個預定發射日期，又分別因為技術問題再度延後。即使在發射前最後一刻，工程師又發現液態氫燃料外洩，緊急排除後，SLS終於獲准發射，而且過程一切順利。

國家航空暨太空總署火力最強大的探月火箭16日凌晨1時47分從佛州甘迺迪太空中心升...
國家航空暨太空總署火力最強大的探月火箭16日凌晨1時47分從佛州甘迺迪太空中心升空，在燦爛火光和劇烈聲響中騰空而起，標誌NASA重返月球的「阿提米絲」嶄新旗艦計畫正式啟動。(路透)

1972年阿波羅(Apollo)最後一次登月任務，兩名太空人在月球表面停留了三小時；這次，NASA以及歐洲、日本和加拿大聯合組成的團隊，計畫將在月球上建立永久前哨基地，為進一步探索火星提供支援。

2024年，「阿提米絲二號」將搭載太空人，遵循一號任務的路徑，再進行一次資料收集。

如果一切順利，人類可望在2027年重返月球。

太空人 NASA 疫情

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