NASA最強火箭「阿提米絲一號」升空 重返月球計畫啟動
時隔半世紀，人類終於踏出重返月球的一大步。美東時間16日清晨1時47分，太空總署(NASA)的太空發射系統(SLS)火箭搭載著獵戶星(Orion)太空艙從佛羅里達州甘迺迪太空中心順利升空，為充滿企圖心的「阿提米絲一號」(Artemis I)計畫拉開序幕。
高度相當於10層樓建築(322呎)的SLS，是NASA歷來建造過推力最強大的火箭。在為期26天的任務中，SLS火箭將用七天的時間把無人駕駛的獵戶星送上月球軌道。接下來，獵戶星將進行一連串的測試，包括測量輻射劑量、利用太陽能板發電，以及確定通訊系統功能無礙。太空艙內載著裝有偵測儀器的人體模型，以收集太空飛行對人體影響的重要數據。
獵戶星不但要環繞月球，還會飛到月球背後約4萬哩的太空深處，然後才折返地球。12月11日，獵戶星的指揮艙將以超過每小時2萬4500哩(32馬赫)的超高速度，穿越大氣層，降落於聖地牙哥海岸附近的太平洋海面，再由回收小組接回。最後這段過程，將是對新開發隔熱材料的嚴酷考驗。
「阿提米絲一號」計畫原定2021年發射，但受到疫情導致供應鏈斷料、技術挑戰、進度延誤和經費超支等種種問題影響，而推遲到今年；8月和9月兩個預定發射日期，又分別因為技術問題再度延後。即使在發射前最後一刻，工程師又發現液態氫燃料外洩，緊急排除後，SLS終於獲准發射，而且過程一切順利。
1972年阿波羅(Apollo)最後一次登月任務，兩名太空人在月球表面停留了三小時；這次，NASA以及歐洲、日本和加拿大聯合組成的團隊，計畫將在月球上建立永久前哨基地，為進一步探索火星提供支援。
2024年，「阿提米絲二號」將搭載太空人，遵循一號任務的路徑，再進行一次資料收集。
如果一切順利，人類可望在2027年重返月球。
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