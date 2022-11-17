用藥過量去年全美10.7萬人死創新高 專家：很快會超越

去年全美有10萬7000人死於用藥過量，創下歷史紀錄；圖為手持吩坦尼（fentanyl）和注射針筒的不知名男子。(美聯社)

去年全美有10萬7000人死於用藥過量，創下歷史紀錄，但專家指出，歷來的高峰很快就會被更高的數字超越，各界宜慎重看待止痛劑和毒品 氾濫問題。

1990年代起，用藥過量死亡數字就屢創新高，起初因為類鴉片止痛劑太過氾濫，後來其他類鴉片劑如海洛因和非法的吩坦尼(fentanyl)也加入荼毒美國人的行列，進一步推升死亡人數。

疾病管制中心16日發表今年上半年統計，似乎透露出一絲希望：用藥過量死亡人數已連續三個月下跌。

白宮 國家毒品管制政策辦公室主任古普塔(Rahul Gupta)說，這項數字讓大家看到希望的曙光，用藥過量死亡人數在降低，但是預防和治療工作仍須加強。

以地區論，下降趨勢也不平均，人數減少的只有八個州，其餘各州持續上升，以去年7月到今年6月的年度數字比較，僅馬里蘭、俄亥俄、賓州、西維吉尼亞 四個州降低的數字超過100。

布朗大學公衛研究員馬歇爾(Brandon Marshall)說，這幾州曾是用藥過量死亡人數名列前茅的州，它們能夠稍大幅降低死亡人數，可能是全國情況得以改善的根本原因。

這幾州的官員認為改善的原因不一，社交媒體和健康教育的推廣，擴大治療用藥上癮症，以及擴大運用逆轉病情藥納洛酮(naloxone，常以商品名Narcan販售)，都可能是功臣。

有些專家懷疑死亡高峰是否真的已過，因為死亡人數在新冠病疫大流行期間衝高，有可能是防疫措施孤立了毒癮病患，也使得治療機會與資源更難普及。

西維吉尼亞大學研究員溫斯坦莉(Erin Winstanley)說，情況可能回到新冠肺炎流行前那樣，至少要再一年的新資料，才能確定是否用藥過量致死人數真已開始往下降。