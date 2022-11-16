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與烏克蘭人士接觸 朱利安尼獲不起訴

記者顏伶如／綜合報導
前紐約市長朱利安尼。(美聯社)
前紐約市長朱利安尼。(美聯社)

曾任前總統川普私人律師的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani，見圖，美聯社)，涉嫌2020年大選期間與烏克蘭人士接觸卻未申報「外國代理人」(foreign agent)身份，聯邦檢察官決定不予起訴；朱利安尼14日在推特發文寫道：「完完全全洗刷清白。」

2021年4月28日早晨6時，朱利安尼位於紐約曼哈頓的公寓及辦公室，遭到聯邦探員持法院搜索令同步搜查，調查人員帶走朱利安尼使用的電子產品。聯邦檢察官的調查重點，在於釐清朱利安尼是否在2019年間，代表烏克蘭官員及企業家向川普政府非法遊說，而烏克蘭方面則協助朱利安尼尋找可以打擊川普政治對手、民主黨總統候選人拜登的黑資料。

根據媒體報導，朱利安尼可能觸犯「海外反腐败法」(Foreign Corrupt Practices Act，FCPA)或「外國代理人註冊法案」(Foreign Agents Registration Act，FARA)而面臨聯邦檢察官犯罪起訴。

曼哈頓聯邦檢察官辦公室14日書面文件中對法官指出，檢察官檢視調查人員從朱利安尼住處及辦公室查扣的電子產品之後，決定不起訴朱利安尼。聯邦檢察官向法官指出：「根據目前政府掌握訊息，不足以構成犯罪起訴。」聯邦檢察官也指出，包括搜查朱利安尼住家與辦公室的大陪審團調查，已經落幕。

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