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類鴉片藥數千訴訟 沃爾瑪31億元和解

編譯孫梁／綜合15日電
沃爾瑪15日宣布達成31億元和解協議，以解決公司的藥店，因涉及類鴉片藥物危機而面臨的數千起訴訟。（美聯社）
沃爾瑪15日宣布達成31億元和解協議，以解決公司的藥店，因涉及類鴉片藥物危機而面臨的數千起訴訟。（美聯社）

全國最大零售商沃爾瑪公司(Walmart)15日宣布達成31億元和解協議，以解決公司的藥房因涉及類鴉片藥物危機而面臨的數千起訴訟。

和解協議是沃爾瑪公司與提控的許多州、地方政府和印第安原住民部落的律師達成的，被控的另外兩家藥店CVS和華格林(Walgreens)本月初達成了臨時協議。三家藥店的和解協議最終落實後，總賠償金可高達131億元，其中4億元是給原住民部落；代表部落的律師說，他們將從沃爾瑪藥店得到8900萬元。

三家藥店的和解金加上此前與藥廠達成的和解金，將用於藥癮治療和戒癮教育計畫，協助社區遏止藥物氾濫。

類鴉片藥物氾濫導致數千人用藥過量死亡，產製藥物的藥廠和流通的企業組織，被控製造了公共健康危機，零售連鎖藥店是全系統中最後被控的一環，同時也是最不情願坐到談判桌上的一方，他們辯解說，藥店的藥劑師只是按醫生的處方為顧客配藥。

但提控方律師反駁說，藥劑師無視藥店門外的悲劇，大量處方止疼藥流入藥販手中後被非法出售。

沃爾瑪藥房的賠償金額雖然比華格林和CVS藥店少，但速度快，大部分是在第一年給出，其餘部分在2028年前支付完畢。

華格林藥店是在15年內給各州和地方政府支付47億9000萬元，支付給原住民部落1億5450萬元。CVS藥店是10年內為各州和地方政府支付49億元，為原住民部落支付1億元3000萬元。

地方政府的律師說：「在與三家藥店的和解協議中，沃爾瑪的賠付最快，但沃爾瑪在釀成類鴉片藥物危機中的作用較小，開出的藥物無論是數量還是效力，都不如另外兩家主要藥店。」

沃爾瑪公司的和解協議還必須得到大部分州和地方政府的批准才能生效，北卡羅來納州檢察長史坦(Josh Stein)說，43個州有望在年底前批准協議，地方政府可望在2023年前三個月批准。

沃爾瑪 原住民 北卡羅來納州

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