AAA預測：今年感恩節近5500萬人出行

美國汽車協會預測，今年的感恩節期間將有近5500萬人出行，人數比2021年增多1.5%。圖為芝加哥歐海爾機場的旅客大排長龍。(Getty Images)

美國汽車協會(AAA)15日發布旅行預測認為，今年的感恩節期間將有近5500萬人出遠門到離家50哩之外，人數比2021年增多1.5%，為過去22年來的第三多。

今年的感恩節旅行季是從節前一天的23日周三開始，到周日27日結束；旅行人數雖然比疫情 爆發前的2019年減少2%，但將是AAA自2000年開始統計以來的第三多，僅次於2005年和2019年。

AAA警告說，準備感恩節出行的人無論是搭飛機還是開車，都要提前做好計畫並保持耐心。

防疫限制措施基本取消後，旅行逐步恢復到疫情前的水平，更多人重新開始搭乘捷運 外出，運輸安全局今年安檢的人數多於去年，但仍低於2019年的水平。

聯合航空(United)公司今年感恩節至聖誕節 期間的訂票，超過了2019年同期的水平，公司說，對經濟的擔憂沒有妨礙旅行的增長。

但航空旅客大多是休閒度假，商務旅行的復甦仍然緩慢。由於休閒旅遊的需求強勁、燃油和人工成本升高以及航空公司的其他因素，機票一直保持在高價位。今年感恩節的航空旅客人數預計為451萬，比去年增多8%，但比2019年減少1%。

如今全國的平均汽油價格是一加侖3.76元，比6月的創紀錄高水平下跌25%。感恩節期間大多數人是開車旅行，人數預計將達4870萬，比去年略增近1%，比2019年減少約3%。

感恩節期間還有更多人是使用其他交通工具出行，選擇搭乘巴士、火車和遊輪旅行的人超過140萬，比去年增多23%，但比2019年減少4%。AAA表示：「隨著旅行限制的解除，更多人樂於選擇捷運出行，巴士、火車和遊輪的旅客人數增多便不足為奇。」