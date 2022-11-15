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開轟「他根本什麼都不懂」推特資深工程師遭馬斯克開除

編譯張君堯／即時報導
全球首富馬斯克入主推特後一直稱自己為「言論自由的絕對主義者」，不過近日一位公開在社群媒體上批評他的推特工程師卻遭到解雇。（美聯社）
全球首富馬斯克入主推特後一直稱自己為「言論自由的絕對主義者」，不過近日一位公開在社群媒體上批評他的推特工程師卻遭到解雇。（美聯社）

全球首富馬斯克（Elon Musk）入主推特後一直稱自己為「言論自由的絕對主義者」，不過近日一位公開在社群媒體上批評他的推特工程師卻遭到解雇。

彭博報導，這名工程師名叫艾瑞克（Eric Frohnhoefer）、已經在推特擔任超過8年的工程師，他14日轉發馬斯克的一則推文並發表評論，稱「馬斯克對推特應用程序技術部分的理解是錯誤的」，馬斯克回覆要求艾瑞克詳細說明並稱「推特在安卓系統（Android）上運作超級慢，你做了什麼來解決這個問題？」。

艾瑞克隨後嘗試在多條推文中解釋他的想法，有用戶問他為何不私下與馬斯克進行討論，艾瑞克還回答稱「也許他（馬斯克）應該私下用Slack或電子郵件問問題」，沒想到馬斯克15日便轉推稱「他（艾瑞克）已被解僱（He's fired）」，艾瑞克隨後也轉發推文並附上本月稍早許多推特員工被解僱時使用的「敬禮」表情符號。

此外，另一名在推特工作超過10年的工程師班（Ben Leib）也遇到類似情況，他轉發馬斯克的同一篇推文稱「作為推特時間線基礎系統的前技術負責人，我可以自信地說『這個人（馬斯克）根本不知道自己在說什麼』」，班之後也向彭博社證實自己於14日被解僱。

自馬斯克入主以來推特一直陷入混亂局面，許多員工仍對他在約一周內解雇公司7000多名員工中的一半感到不滿。馬斯克更迅速改變企業文化，過去員工經常通過內部Slack或電郵發表意見，甚至向公司發表批評或擔憂，但如今現任和前任員工表示「馬斯克的變化導致內部缺乏溝通」。

馬斯克 推特 社群媒體

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