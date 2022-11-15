我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

「胰島素免費」 假帳號害慘禮來 停推特數百萬元廣告

記者顏伶如／綜合報導
禮來藥廠(Eli Lilly)被有「藍勾勾」的假帳號發文所害，決定停止在推特播放廣告，使推特損失數百萬元。(美聯社)
禮來藥廠(Eli Lilly)被有「藍勾勾」的假帳號發文所害，決定停止在推特播放廣告，使推特損失數百萬元。(美聯社)

華盛頓郵報14日報導，有著「藍勾勾」的假帳號以禮來藥廠(Eli Lilly)名稱與商標為圖檔，10日下午發布推文宣布「胰島素現在免費了」，立即引起網路轟動。來自冒牌帳號的這則簡短推文，讓禮來藥廠被搞得焦頭爛額，決定停止在推特播放廣告。

一名前禮來高層主管指出，推特為了月費八元的「藍勾勾」(Twitter Blue)新服務，流失的廣告收入恐將以百萬元計數。

有著「藍勾勾」認證標誌，名稱與商標均顯示為「禮來藥廠」的帳戶，10日下午發布只有九個字的推文：「我們很興奮地宣布胰島素現在免費了(We are excited to announce insulin is free now)。」「藍勾勾」是推特長年以來用來驗證帳戶使用者真實身分的機制，但科技富豪馬斯克(Elon Musk)今年10月底成為推特老闆之後，將「藍勾勾」改為任何人只要繳交月費八元便能擁有的功能。

華盛頓郵報報導，冒牌禮來藥廠帳號的這則推文，發布六個多小時後才被移除，但已經引發一波跟進風潮，各行各業的禮來藥廠假帳號如雨後春筍出現，發布貼文累計超過數百萬瀏覽人次。

消息人士透露，假帳號推文出現後，禮來忙著與推特聯繫，要求刪除推文；消息人士指出，但馬斯克入主後人力被裁撤到只剩一半員工的推特，好幾個小時沒有回應。

知情人士表示，到了11日上午，禮來藥廠高層做出決議，暫停推特廣告計畫，禮來在全球各地企業帳號的推特宣傳同樣喊停。

華盛頓郵報報導，假推文傳出的第一時間，由於推特遲遲沒有動作，禮來藥廠10日傍晚透過擁有13萬名追蹤粉絲的官方推特帳號，針對帶有誤倒訊息的冒牌推文發表道歉聲明。五小時之後，冒牌帳號仍然存在，一名位於紐約的推特廣告部主管公開向馬斯克喊話，請求移除冒牌帳號，卻沒有得到回應，假帳號直到10日深夜才被停權。

推特 馬斯克 華盛頓郵報

上一則

愛車突起火 今夜秀前主持人傑李諾臉部燒傷

下一則

也是共和黨票房毒藥？克魯茲背書24人僅9人勝選

延伸閱讀

峰會吐苦水？馬斯克：我工作量最大 從早到晚 一周7天

峰會吐苦水？馬斯克：我工作量最大 從早到晚 一周7天
有藍勾勾的假帳號害慘禮來藥廠 推特恐損失數百萬

有藍勾勾的假帳號害慘禮來藥廠 推特恐損失數百萬
藍勾勾訂閱服務 推特擬周末回歸

藍勾勾訂閱服務 推特擬周末回歸
推特裁員與社交媒體寒冬

推特裁員與社交媒體寒冬

熱門新聞

總金額20.4億的勁球頭獎在加州售出。(圖來自加州彩券局推特@calottery)

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

2022-11-08 13:26
前總統川普的小女兒蒂芬妮（左二）12日將在佛州與相戀四年的小開布羅斯（左一）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排。圖為資料照。（Getty Images）

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

2022-11-12 01:28
有效選票被拋棄於聖他克魯茲山峽谷中。（電視新聞截圖）

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

2022-11-12 19:42
CNN預測，民主黨現任參議員馬斯多以0.5個百分點的些微差距，擊敗共和黨的前內華達州總檢察長賴克紹，保住參議員席次。(Getty Images)

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

2022-11-12 21:48
期中選舉計票尚未完成，共和黨就面臨考驗，要不要支持川普再戰2024。(Getty Images)

期中選舉「慘勝」 共和黨下個考驗：挺不挺川普？

2022-11-12 20:58
53歲愛阿華州婦人露西‧史徒狄45年來多次指控其父是綁架並殺害數十人的連續殺人犯，警方終於啟動調查。(擷自HLN畫面)

婦人長達45年指控父親是連續殺人犯 FBI終於參與調查

2022-11-10 10:37

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已