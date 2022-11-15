「胰島素免費」 假帳號害慘禮來 停推特數百萬元廣告

禮來藥廠(Eli Lilly)被有「藍勾勾」的假帳號發文所害，決定停止在推特播放廣告，使推特損失數百萬元。(美聯社)

華盛頓郵報 14日報導，有著「藍勾勾」的假帳號以禮來藥廠(Eli Lilly)名稱與商標為圖檔，10日下午發布推文宣布「胰島素現在免費了」，立即引起網路轟動。來自冒牌帳號的這則簡短推文，讓禮來藥廠被搞得焦頭爛額，決定停止在推特 播放廣告。

一名前禮來高層主管指出，推特為了月費八元的「藍勾勾」(Twitter Blue)新服務，流失的廣告收入恐將以百萬元計數。

有著「藍勾勾」認證標誌，名稱與商標均顯示為「禮來藥廠」的帳戶，10日下午發布只有九個字的推文：「我們很興奮地宣布胰島素現在免費了(We are excited to announce insulin is free now)。」「藍勾勾」是推特長年以來用來驗證帳戶使用者真實身分的機制，但科技富豪馬斯克 (Elon Musk)今年10月底成為推特老闆之後，將「藍勾勾」改為任何人只要繳交月費八元便能擁有的功能。

華盛頓郵報報導，冒牌禮來藥廠帳號的這則推文，發布六個多小時後才被移除，但已經引發一波跟進風潮，各行各業的禮來藥廠假帳號如雨後春筍出現，發布貼文累計超過數百萬瀏覽人次。

消息人士透露，假帳號推文出現後，禮來忙著與推特聯繫，要求刪除推文；消息人士指出，但馬斯克入主後人力被裁撤到只剩一半員工的推特，好幾個小時沒有回應。

知情人士表示，到了11日上午，禮來藥廠高層做出決議，暫停推特廣告計畫，禮來在全球各地企業帳號的推特宣傳同樣喊停。

華盛頓郵報報導，假推文傳出的第一時間，由於推特遲遲沒有動作，禮來藥廠10日傍晚透過擁有13萬名追蹤粉絲的官方推特帳號，針對帶有誤倒訊息的冒牌推文發表道歉聲明。五小時之後，冒牌帳號仍然存在，一名位於紐約的推特廣告部主管公開向馬斯克喊話，請求移除冒牌帳號，卻沒有得到回應，假帳號直到10日深夜才被停權。