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領獎太慢 線上體育博弈遭投訴逾千件

編譯徐薏茹／綜合13日電
線上賭博日益普遍，但有不少人投訴，要領出贏到的錢往往會遭到拖延。(美聯社)
線上賭博日益普遍，但有不少人投訴，要領出贏到的錢往往會遭到拖延。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，根據優良商業局(Better Business Bureau，簡稱BBB)的紀錄，近幾年客戶針對美國大型線上運動博弈業者的投訴多達上千起，其中多為取款延遲或故障。

BBB數據指出，過去三年全美針對三大運動博彩商的投訴約2400起，大量投訴稱領取獎金的等待時間長達數日甚至數周。

據產業研究公司Eilers＆Krejcik Gaming估計，FanDuel、DraftKings、BetMGM三家公司總共占據國內約77%的線上運動博弈市場。

BetMGM是拉斯維加斯米高梅國際集團(MGM Resorts International)和英國博彩公司Entain PLC的聯合企業。

投訴指稱，博彩業者利用吸睛的廣告和促銷優惠吸引玩家下注，但有些人對於得到優惠或獎金兌現的方法感到困惑。

BBB向這些公司寄送投訴，並依據業者是否透過BBB回應投訴與其他因素進行評級，FanDuel被評為「A-」，DraftKings評分為「B-」，BetMGM評分為「F」。

BBB針對約540萬家公司以回應客訴的程度進行評級；發言人稱，BBB的數據庫中約有1.5%的公司(8萬1000家)評級為「F」。

一份2月的客訴指稱：「我在BetMGM儲存1000元用於部分投注，我投注並贏了錢，原本的1000元現在是2913.63元，我試著領取獎金，現在已經過了18天了，BetMGM還沒讓我領到贏來的錢。」

八天後，BetMGM透過BBB網站回應已經釋出獎金，並稱在三到五個工作日內批准「大量的提款」。據稱，該公司對BBB客訴的回覆率為86%。

FanDuel和DraftKings則表示，當出現可能詐騙或洗錢跡象時，必定得根據金融法規調查，偶爾領款要求會因此延誤，兩家公司對BBB客訴的回覆率皆為100%。

FanDuel顧客服務資深副董埃佛斯(Josh Ives)說明，該公司向顧客解釋延遲原因時經常無法清楚說明，以防公司機密洩漏給不法份子；在其他案例，部分帳戶會被標記為博弈行為可能有疑問，例如客戶支出突然增加時。

專精運動博彩法規的律師瓦拉赫(Daniel Wallach)指出，顧客應該向州監管機構提交投訴，監管機構有權調查並對領有執照的業者處以罰款。

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