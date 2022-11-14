全美最高齡人瑞歡慶115歲 90歲女兒獻唱生日快樂

全美最高齡的超級人瑞貝希·亨德里克斯歡度115歲生日。(取自維基百科)

居住於愛阿華州 、全美最高齡的超級人瑞貝希·亨德里克斯(Bessie Hendricks)本月7日歡慶她的115歲生日。亨德里克斯出生於1907年，一生共經歷21位美國總統上任，見證過諸多重大歷史事件，包括一次經濟大蕭條 、第一次及第二次世界大戰、鐵達尼號沉船等，就連美國職棒大聯盟(MLB)與冠軍絕緣108年、深陷魔咒的芝加哥小熊隊(Chicago Cubs)在她在世的日子裡也曾拿下兩次世界大賽 冠軍。

根據紀錄與認證超級人瑞的團體「老人學研究組織」(Gerontology Research Group)的數據，亨德里克斯除了是美國最年長的人瑞，也是全世界在世第四高齡的人。

全美最高齡的超級人瑞貝希·亨德里克斯(左二)在家屬陪伴下，歡度115歲生日。(取自KCCI電視台)

地方電視台KCCI報導，亨德里克斯與三名子女一同在她現在居住的萊克城(Lake City)橡樹照護中心(Shady Oaks Care Center)慶祝115歲生日。生日派對上，照護中心的員工也共襄盛舉。

子女為她唱最愛的歌曲，兒子里昂(Leon Hendricks)說：「她喜歡唱歌，我們過去常推著輪椅帶她在橡樹中心晃晃，在每個房間停留時她仍然在唱著You Are My Sunshine，我和中心居民每天都在期待。」這一次，亨德里克斯可以當她最愛歌曲的聽眾。

最年長的女兒瓊安·雪弗(Joan Schaffer)在母親的115歲生日前一天正好滿90歲，「我不知道該如何用言語形容。我們仍然和她在一起真是太不可思議了。」

亨德里克斯的子女表示她是一位辛勤、充滿關愛的母親，亨德里克斯的母親在她13歲時便已離世，母親離世後她由手足撫養長大，後來在學校擔任教師。

根據「老人學研究組織」的資訊，目前全球在世最年長的超級人瑞是法國的118歲修女露西爾·朗東(Lucile Randon)；金氏世界紀錄顯示，有紀錄以來最長壽的超級人瑞是法國的珍妮·路易絲·卡爾芒(Jeanne Louise Calment)，享嵩壽122歲，於1997年逝世。