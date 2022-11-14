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嬰兒潮世代 5成沉迷手機… 取代祖孫天倫之樂

編譯洪毅／綜合13日電
智慧型手機已成為生活中的好幫手，即使年長者在日常生活也時常使用。(美聯社)
智慧型手機已成為生活中的好幫手，即使年長者在日常生活也時常使用。(美聯社)

沉迷於手機不再只是年輕人或兒童的專利。華盛頓郵報報導，二戰後嬰兒潮一代，沉迷手機的比率可能達到50%左右，祖孫的天倫之樂被手機取代是不少中間世代苦惱的問題；而造成此狀況的原因，很難一概而論，但多數情況也並非無解難題。

智慧型手機已非年輕人的專利，2019年丕優(Pew Research Center)民調發現，二戰後嬰兒潮一代擁有智慧型手機的比率已達三分之二；華郵近期調查100多名1960年代中至1990年代末出生的民眾發現，一半民眾的父母沉迷於智慧型手機。

二戰後嬰兒潮一代的年長者，使用智慧型手機的目的同樣眾多，包括玩遊戲、看新聞、看比賽、傳訊息、逛社群平台、講電話等；一位父親抱怨，他的父母會在他帶著兩個孩子拜訪他們時，跟素昧平生的高爾夫球友通上45分鐘以上的電話。

另一名已當父親的人也說，他的母親生活已離不開手機，他的父親在2009年時曾批評智慧型手機浪費時間，但如今手機的重要性，彷彿是星艦迷航記(Star Trek)中的博格人(Borg)之於機器那樣，「他們似乎都把手機置於孫子女之上」。

技術支援商Senior Savvy創辦人艾比·瑞琦(Abbie Richie)表示，年長者耗費大量的時間在智慧型手機上，其中一個原因是他們在技術的掌握上不如年輕人，接收資訊的速度也沒那麼快，與年輕人相比，完成同一件事情時需較多時間所致。

與「忽視孫子」相反，許多年長者反而是試圖透過智慧型手機連結家人或其他親友，例如大聲讀出他們看到的內容給家人或街坊鄰居聽，而會選擇智慧型手機連結家人的主因，包括他們的精力已力不從心，或是受到晚輩沉迷手機的影響等。

學者們表示，年長者第一次拿到智慧型手機的熱切使用心境，與剛拿到智慧型手機的孩子相若，晚輩們率先做出「少用手機」的模範，可以減少年長者相處時使用手機的時間。

此外，教導他們查閱螢幕使用時間，設置使用時間提醒，還有勿擾模式以減少通知等，都是避免家中長輩沉迷手機的方法。

智慧型手機 社群 華郵

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