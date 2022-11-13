推特改革鬧劇流失人才 新興社媒伺機而動

馬斯克收購與整頓「推特」造成風風雨雨。(美聯社)

全球首富馬斯克 (Elon Musk)收購了推特 (Twitter)，迅即將推特搞爛，他大幅裁減一半員工，包括執行長阿格拉瓦爾(Parag Agrawal)；他也放寬對推特內容的審查，顛覆了平台的驗證系統。

結果是，在負責數據隱私、網絡安全及遵守法規的高級管理人員大量外流的情況下，馬斯克警告，如果推特不能從餘下的訂閱用戶中，增加最少一半的收入，這個社媒可能無法生存。

目前尚不清楚馬斯克搞的這場鬧劇是否導致用戶紛紛離去，但其他不少社媒已經瞄準機會，準備取而代之。

一些過去不是太多人認識的社媒，現在也受到注意，其中一個是「萬象」(Mastodon)。

「萬象」是一個自由開源、去中心化的分布式微博客社交網絡，界面和操作方式跟推特類似，但整個網路並非由單一機構運作，而是以多個由不同營運者獨立運作的伺服器，以聯邦方式交換資料而組成的去中心化社交網絡。

創始人洛高(Eugen Rochko) 表示，該網站現擁有超過100萬用戶，近半是在馬斯克10月27日接管推特後註冊的。

根據「萬象」的官網聲释，創辦這個平台，遠景是一個任何億萬富翁都無法購買和擁有的社交媒體，創建一個沒有利潤激勵而更具彈性的全球平台。

它的一個優勢是其提要是按時間順序排列的，不像臉書(Facebook)、Instagram、TikTok等，讓人在網站上花太多時間。

另一個有機會突圍而出的是在線聊天社交軟件Clubhouse ，是由阿爾法探索公司(Alpha Exploration Co.)開發，2020年4月發布，目前用戶數超過200萬。不過Clubhouse是採取邀請註冊方式，必須獲邀請碼方可成功註冊。

其他的還有Substack、Medium，是讓個人或組織，透過新聞信直接連結讀者作雙向溝通，這些個人經營自有的社群，並彈性決定訂閱方案。