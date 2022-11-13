青少年常用菸草製品 電子菸連9年第1

電子菸連續第九年成為青少年最普遍使用的菸草製品。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )10日發布的「發病率和死亡率周報」(Morbidity and Mortality Weekly Report)數據顯示，2022年報告最後30天，全美估計約有308萬名中學與高中學生使用菸草製品，低於2020年的447萬人，以及2019年的620萬人；數據指出當前有九分之一的美國青少年正在使用菸草製品。

報告指出，使用商業菸草製品是造成美國可預防疾病及死亡的主要原因，青少年使用任一形式的菸草製品都不安全。

根據CDC周報內容，電子菸連續第九年成為青少年最普遍使用的菸草製品；雪茄是第二受歡迎的產品，有50萬人報告使用；排名第三的菸草製品為香菸，有44萬人報告使用。

調查中將近31%的學生報告使用多項菸草製品，CDC指出這種現象「特別令人擔憂」，因為這與尼古丁依賴與成年後的持續使用相關。

非裔 學生使用易燃菸草製品的比率最高，約5.7%；多種族學生使用比率為4.7%；美洲原住民 與阿拉斯加原住民學生使用比率為4.6%；西語裔學生為3.9%；白人學生為3.4%。

3%以上的非裔學生報告抽雪茄，2.3%報告抽水菸。

過去20年美國青少年抽菸的比例一直穩步下降；但由於因新冠疫情改變蒐集數據的方法，CDC表示不與前幾年的數據比較。

食品及藥物管理局(FDA)菸草產品中心主任金恩(Brian King)談到減少青少年尼古丁產品使用比率時說：「隨著菸草製品情況不斷變化，仍然有更多任務要達成。」

關於使用菸草製品對公衛的影響，CDC報告指出需要持續監測，繼續實施以人口為依據的菸草控制策略，致力於解決差異，並結合FDA的監管措施以預防並減少青少年使用菸草製品。

CDC報告數據源於今年1月至5月執行的年度全國調查，報告顯示調查最後30天全美有近11.3%的學生使用菸草製品。