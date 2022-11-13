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費城遊民街景 竟淪墨國反毒廣告

編譯洪毅／綜合12日電
全美各大都市街頭都可見到東倒西歪的遊民，多數都有毒癮，成為都市之瘤，也揚名世界。(美聯社)
全美各大都市街頭都可見到東倒西歪的遊民，多數都有毒癮，成為都市之瘤，也揚名世界。(美聯社)

墨西哥政府近期推出一系列反毒廣告，其中大量使用國外吸毒者的慘澹畫面，其中最受關注的，就是以費城肯辛頓(Kensington)地區的公然吸毒者或是流離失所者作為反毒廣告畫面，而引發各界議論。

在該廣告中，出現的畫面包括毒蟲在遍布垃圾的肯辛頓街頭步履蹣跚、搖晃不穩的畫面，背景旁白則說：「安非他命，它能讓你忘卻飢餓，擺脫疲倦，但也會導致幻覺，思覺失調，既傷身體也傷心理，會快速的摧毀你。」

另一段畫面，則是毒蟲或是無家可歸的人們跌坐、或是無力地站在肯辛頓地區，背景旁白則說：「現在，毒梟正在添加芬太尼，這只要用上一次就會上癮；芬太尼是致命的，它比海洛因強50倍，每天有200人死於芬太尼，不要去冒這個險！」

另一則談到古柯鹼的廣告，又是以肯辛頓作為背景畫面，搭配旁白說：「古柯鹼會傷害腦部及心臟，造成焦慮感及妄想」；接著該畫面又轉到當地一座公園的遊民們。

在墨西哥總統羅培茲歐布拉多的發言人拉米瑞茲(Jesús Ramírez)8日發布的一系列廣告中，雖然沒有明確標示畫面地點，但只有其中一部旨在反對吸食強力膠的廣告使用墨西哥的畫面，其餘畫面中人身上穿著「加州」及「巴塞隆納」字眼的汗衫。

這些廣告引發議論，墨西哥安全分析師霍普(Alejandro Hope)表示，這些廣告乃「純然的恐怖」，沒有好好思量反毒政策，協助、治療成癮者等服務付之闕如，廣告本身粗製濫造，宛若美國1980年代的產物。

費城去年有1276人因使用毒品或服用藥物而死，費城市長肯尼(Jim Kenney)透過發言人對外表示，費城確實存在毒品氾濫的問題，且街頭可見，但這是全國性的現象。

肯尼的發言人還說，他相信所有人都有希望擺脫毒癮，看到廣告那樣如此狹隘而負面的方式呈現這些人，讓人很難直視，「深陷在這場悲劇及危機中的任何人，都不應該受到如此對待」。

費城 墨西哥 毒品

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