年長全現金買家成勁敵 房市首購族恐夢碎

當前房源有限，房市激烈，首購族購屋空前吃力。(Getty Images)

房屋市場出現現代史上最大幅度價格上漲後，上漲力道正被幾十年來最大幅度房貸利率 攀升所削弱，首次購屋族忙著籌錢備妥頭期款和房屋交易費用；但與此同時，他們發現自己正面臨殘酷的房市：房源有限，年長且現金充裕的投資者和重複購屋者成了競敵。年輕潛在買家哀嘆：擁有房子的那天似乎永遠不會到來，「感覺好像永遠不是我們的時代」。

紐約時報12日報導，根據個人財務公司「Credit Karma」10月份的調查，約54%的美國租房者認為他們永遠買不起房子。Credit Karma人事長兼消費者權益倡導者麥克里(Colleen McCreary)表示：「目前存在雙重打擊，不只是利率上升，還有更廣泛的經濟不穩定，我不知道經濟何時才會恢復穩定。」

現在即使是手頭擁有大量預算 和頭期款的買家，也難與全現金買家競爭。根據全國房地產經紀人協會數據，2021年7月至2022年6月這一年中，有約27%的非首購買家以現金支付房款，只有3%的首次購屋者拿得出這樣的報價。

家住費城 市郊小鎮的28歲的埃爾默 (Alexandra Elmer) 和丈夫馬修從2020年夏天開始尋覓他們第一個家，他們有約7萬元頭期款，本以為有能力在賓州巴克斯郡買一套四房兩衛的房子。但他們每次出價都被擊敗，有一次他們和29人競標，即使他們將預算從35萬元加到65萬元，仍然無法如願。