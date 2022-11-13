我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

年長全現金買家成勁敵 房市首購族恐夢碎

記者胡玉立／綜合報導
當前房源有限，房市激烈，首購族購屋空前吃力。(Getty Images)
當前房源有限，房市激烈，首購族購屋空前吃力。(Getty Images)

房屋市場出現現代史上最大幅度價格上漲後，上漲力道正被幾十年來最大幅度房貸利率攀升所削弱，首次購屋族忙著籌錢備妥頭期款和房屋交易費用；但與此同時，他們發現自己正面臨殘酷的房市：房源有限，年長且現金充裕的投資者和重複購屋者成了競敵。年輕潛在買家哀嘆：擁有房子的那天似乎永遠不會到來，「感覺好像永遠不是我們的時代」。

紐約時報12日報導，根據個人財務公司「Credit Karma」10月份的調查，約54%的美國租房者認為他們永遠買不起房子。Credit Karma人事長兼消費者權益倡導者麥克里(Colleen McCreary)表示：「目前存在雙重打擊，不只是利率上升，還有更廣泛的經濟不穩定，我不知道經濟何時才會恢復穩定。」

現在即使是手頭擁有大量預算和頭期款的買家，也難與全現金買家競爭。根據全國房地產經紀人協會數據，2021年7月至2022年6月這一年中，有約27%的非首購買家以現金支付房款，只有3%的首次購屋者拿得出這樣的報價。

家住費城市郊小鎮的28歲的埃爾默 (Alexandra Elmer) 和丈夫馬修從2020年夏天開始尋覓他們第一個家，他們有約7萬元頭期款，本以為有能力在賓州巴克斯郡買一套四房兩衛的房子。但他們每次出價都被擊敗，有一次他們和29人競標，即使他們將預算從35萬元加到65萬元，仍然無法如願。

隨著利率飆升，房價居高不下，房貸月付款太高，埃爾默只能眼睜睜看著購屋夢想破滅。「感覺永遠都不是我們的時代，」在航空業工作的她說，因為疫情，2020年她不得不延後舉辦婚禮，「我被困在起跑線上，我知道我們終有一天會到達那裡，但現在實在很難展望未來。」

當前房源有限，房市激烈，首購族購屋空前吃力。(Getty Images)
當前房源有限，房市激烈，首購族購屋空前吃力。(Getty Images)

利率 預算 費城

上一則

推特改革鬧劇流失人才 新興社媒伺機而動

延伸閱讀

11/5免費社區講座 教省錢買環保宅

11/5免費社區講座 教省錢買環保宅
貸款利率上升 首購族購屋大不易

貸款利率上升 首購族購屋大不易
房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%
企業家賴正光 捐UCSD2500萬

企業家賴正光 捐UCSD2500萬

熱門新聞

總金額20.4億的勁球頭獎在加州售出。(圖來自加州彩券局推特@calottery)

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

2022-11-08 13:26
前總統川普的小女兒蒂芬妮（左二）12日將在佛州與相戀四年的小開布羅斯（左一）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排。圖為資料照。（Getty Images）

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

2022-11-12 01:28
樂透「勁球」彩金連創紀錄，昨天再度無人中獎後，已經連40槓，頭獎彩金累積來到19億美元。(美聯社)

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

2022-11-06 10:52
樂透「勁球」連槓39期，隨著頭彩彩金累積到16億美元，各地掀起投注熱，彩迷莫不想試試手氣，看能不能一夕致富。 （美聯社）

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

2022-11-06 07:49
CNN預測，民主黨現任參議員馬斯多以0.5個百分點的些微差距，擊敗共和黨的前內華達州總檢察長賴克紹，保住參議員席次。(Getty Images)

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

2022-11-12 21:48
有效選票被拋棄於聖他克魯茲山峽谷中。（電視新聞截圖）

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

2022-11-12 19:42

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票