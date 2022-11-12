全球第3大加密貨幣交易所FTX聲請破產保護 執行長辭職

全球第三大加密貨幣交易所「FTX」11日申請破產保護，全球顧客的投資很可能也完全泡湯。(路透)

全球第三大加密貨幣 交易所「FTX」11日聲請破產 保護，創辦人兼公司執行長班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)宣布辭職，不僅他的身家悉數蒸發，全球FTX顧客的投資 很可能也完全泡湯。

英國金融時報(FT)報導，日本、澳洲和巴哈馬的監管機關，都已展開行動，原因是擔憂FTX這個全球數一數二大加密幣交易所的客戶，可能面臨嚴重損失。

巴哈馬的監管機關在10日晚間凍結了FTX數位市場公司持有的資產，幾小時後，日本金融監管機關也介入，無限期中止FTX主要國際平台在日本當地的部分營運，因為擔心該交易所的架構和信譽；與此同時，FTX的澳洲事業也由政府接管。

美聯社報導，班克曼-佛瑞德在推特上一連串發文表示，本周事態的發展讓他震驚不已。

FTX的資金缺口高達80億美元，這段時間以來班克曼-佛瑞德馬不停蹄地接觸潛在投資人，希望避免公司走上破產一途。波場幣(Tron)創辦人孫宇晨11日表示，如果能夠達成協議，他準備提供FTX數十億美元的金援。顯然這些努力最終仍告失敗。

曾宣布併購FTX的競爭對手、全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)也決定放棄收購FTX。

FTX的潰解激發漣漪效應；原本支持FTX的各公司紛紛調低自己投資加密貨幣的價值，政治人物及規管單位加緊呼籲對加密貨幣產業設下更嚴監督；FTX危機也對比特幣等數位貨幣的價值造成壓力，CoinMarketCap.com指出，數位貨幣的總市值過去一周慘跌1500億元。

FTX破產不僅衝擊金融產業，它是一級方程式賽車、職棒大聯盟及邁阿密賽車場的大贊助商；賓士(Mercedes)汽車表示，本周末起旗下所有賽車都將除掉FTX的廣告。

班克曼-佛瑞德還碰到其他麻煩；知情人士指出，司法部及證券交易委員會開始調查FTX，想確定交易所是否涉及不法犯行或證券交易違規；調查的重心放在FTX可能動用客戶的存款，來融資班克曼-佛瑞德控有的另家資本交易機構Alameda Research的賭注。

FTX在破產保護申請書上列出旗下全球130多家公司名稱，並把資產估計在100億到500億元之間，但負債估計也差不多；FTX已任命新的執行長瑞伊(John Ray III)，瑞伊長期擔任破產公司律師，最出名的成績，是替前能源巨擘安隆(Enron)倒閉後，清理善後。

FTX危機本周浮現後，不少投資人如人在泰國的演員、音樂人吉伯斯(Stephen Gibbs)試著提領自己的投資，但8日起FTX便停止其國際部門一切提領作業，到11日更宣布破產，吉伯斯表示，假如FTX都無法信任，則任何交易所都無法信任了，整個加密貨幣產業就都無法運作。

華爾街日報(WSJ)報導，不曉得FTX要多久以後才讓客戶提回自己款項，當然全打水漂也有可能；本周大中客戶一連串要求由FTX提走投資，FTX奮力籌款80億元補窟窿，用客戶的存款來填Alameda Research所做的高風險賭注。