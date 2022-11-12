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FTX破產 30歲加密貨幣天才 財富蒸發145億

記者胡玉立／綜合報導
現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)
現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

曾是全球第三大加密貨幣交易所的FTX，11日在推特宣布聲請破產保護，曾被視為「加密貨幣世界天才」的FTX創辦人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)也辭去FTX執行長職務；年僅30歲的他，身處風暴眼，財富一天內就縮水將近145億元。

隨著流動性乾涸，FTX估值數日內從高達320億元化為烏有，買家瘋狂拋售FTX代幣FTT(FTX Tokens)；過去七天來，FTX價格下跌超過90%，11日股價為2.61元。

班克曼-佛瑞德持有FTX 53%股份，曾是加密世界中最受尊敬的重要人物之一，淨資產原為155億元；在現金緊縮消息傳出後，財富瞬間蒸發，淨資產一天內下跌94%，淨資產約剩下9億9150萬元左右；名字已從彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)消失。

人們簡稱班克曼-佛瑞德為SBF，他2014年在麻省理工學院獲得物理學學位，之後在華爾街量化交易公司Jane Street Capital當了三年交易員，2017年創設貨幣對沖基金Alameda Research，2019年創辦FTX，並讓它成為買賣加密貨幣的領先交易所。富比世(Forbes)報導，2022年初FTX估值為400億元。

班克曼-佛瑞德稱自己是「無私的利他主義者」，常承諾將大部分財產捐給慈善機構，還說要提供10億元支持承諾為未來流行病做好準備的美國政治候選人。但他的「利他主義」並未在現實中體現；據區塊鏈新聞cointelegraph報導，他只捐出自己淨資產的0.1%。

2021年，班克曼-佛瑞德將FTX總部從香港搬到巴哈馬，理由是監管規範更寬鬆。2021年10月，FTX獲邁阿密NBA體育場冠名權至2040年，一般認定是FTX極盛期。

經濟學人(The Economist)報導，班克曼-佛瑞德曾花費數百萬元「就加密貨幣監管問題遊說國會」，呼籲交易所自願報告交易活動。

班克曼-佛瑞德曾因出手挽救陷入困境的交易所而被稱為「現代摩根大通」；但現在業界人士形容FTX瀕臨倒閉危機，猶如加密貨幣產業的「李曼時刻」，市場遭遇恐慌性賣壓，大家都在擔心，誰會是下一家倒下的業者。

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