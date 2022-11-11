今冬首場暴風雪襲洛磯山脈區 北達科他積雪18吋

洛磯山脈地區本季第一場暴風雪10日侵襲蒙大拿、北達科他、南達科他、明尼蘇達等州，其中以北達科他情況最嚴重，當地積雪達18吋。(美聯社)

洛磯山脈地區本季第一場暴風雪10日侵襲蒙大拿、北達科他、南達科他、明尼蘇達等州，其中以北達科他情況最嚴重，當地積雪可能達18吋，並陣風風速可達每小時50哩。

風暴 系統從一輪凍毛雨開始，達科他州的惡劣路況導致連鎖反應車禍 ，其中有一州警巡邏車損壞。9日晚間北達科他州 東部的94號州際公路路段封閉數小時；10日上午29號州際公路北達科他州東部路段關閉。

根據國家氣象局(National Weather Service)消息，94號、29號州際公路路段皆已重新開放，但某些路段能見度極差，預計路況糟糕難以行駛，該地區的機場紛紛張貼班機延誤或取消公告。

至10日上午，風暴已襲擊北達科他中部，曼丹(Mandan) Flying J貨車休息站的收銀員賈奎琳·斯威夫博德(Jacqueline Swiftbird)描述當天狀況，一輛拖著其他車輛的聯結車卡在工作站外頭，而她是恰好是那天唯一的收銀員，「那裡情況非常、非常危險」。

蒙大拿州西部、南達科他州西南至東北部、明尼蘇達州西北部10日均發布風暴警報，但氣象專家瓊斯(Carl Jones)表示北達科他州的情況最嚴重。

北達科他州公路巡警隊(Highway Patrol)表示，9日晚間6時30分左右鄰近詹姆斯敦(Jamestown)的94號州際公路路段發生車禍，州警下車察看一彎成V字形的聯結車，接著一輛客車撞上巡警車，所幸無警員受傷。

同一地點又接二連三發生七起車禍，數人被送往醫院，其中一人腿部骨折。

瓊斯指出，第一場風暴總是值得借鏡的經驗，「我們試圖提醒大家發揮良好安全的駕駛習慣，車上備好急救裝備」。