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造價14億…極地衛星2號升空 精準預測一周天候

記者張聲肇／綜合報導
造價14億元的「聯合極地衛星系統」2號衛星10日凌晨1時49分從加州范登堡太空軍基地升空。(美聯社)
造價14億元的「聯合極地衛星系統」2號衛星10日凌晨1時49分從加州范登堡太空軍基地升空。(美聯社)

妮可颶風(Nicole)9日逼近佛州時，512哩上空有顆衛星忙著收集有關資訊給氣象專家，這項任務如今將被10日升空、功能更強大的JPSS-2號衛星取代，氣象局得以提供更精準的預報。

造價14億元的「聯合極地衛星系統」(Joint Polar Satellite System)2號衛星10日早上1時49分從加州范登堡太空軍基地搭乘亞特拉斯5號(Atlas V)火箭升空，未來七年最主要的任務是觀測並預測極端天氣。

JPSS-2號衛星每天環繞地球14次，不僅能抓到妮可颶風的「內部情資」，所攜帶的儀器還能幫氣象學家精準掌握野火、沙塵暴、海上冰塊、火山爆發的情況。

國家海洋大氣層管理局（NOAA）目前有兩顆固定在北美上空的GOES衛星，JPSS-2號則是專門輔助這兩顆「北美專用衛星」提供氣象情報的得力助手，雖然每天只經過兩次，捕捉到的情資卻詳細也精確得多。

海洋大氣局全國氣象服務中心氣象學家暨衛星科學家戈斯(Jordan Gerth)說，在兩組衛星互相支援下，氣象學家可以更準確地預測一周後的天氣狀況。「氣象預報越來越準，我們都知道，尤其過去20年來，進步的最大功臣是極地軌道衛星」。

JPSS-2升空約一周後，將改稱為「海洋大氣層第21號」( NOAA-21)，而2017年升空的JPSS-1如今被改稱作NOAA-20。當局預定2027年和2032年將再發射兩顆上去，以確保2040年之前，會有功能強大的衛星持續「關照」美國的氣象預報事業。

JPSS系列衛星是根據Suomi國家極地軌道夥伴衛星，和歐洲衛星局營運的衛星設計製造，太空總署JPSS計畫主持人華爾許（Tim Walsh）說，20多年來，在美歐衛星充分合作下，科學界得以根據最新也最精準的資料，不斷提高人類對氣象的了解，不但對過去的氣候型態更加了解，也更能掌握未來的趨勢。

JPSS加入後，海洋大氣局營運的氣象衛星共達17顆，包括今年稍早升空的GOES衛星。

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