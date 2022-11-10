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研究：近半數美國人睡眠不足 社交時差危害健康

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
情境示意圖。（圖／Ingimage）
情境示意圖。（圖／Ingimage）

美國一項最新研究發現，近30%受訪者失眠或睡不好，約27%在白天仍昏昏欲睡；值得注意的是，至少46%受訪者有「社交時差」，即上班日與休假日的作息不一致，恐危害健康。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這篇昨天發表在美國醫學會期刊網路開放版（JAMA Network Open）的研究，分析了2017年至2020年3月期間，全美超過9000名20歲以上成年人的睡眠數據。

根據美國疾病管制暨預防中心（US Centers of Disease Control and Prevention）說法，18歲以上成人每晚需要至少7小時穩定睡眠才能維持健康，睡眠不足及睡眠時間不規律，與肥胖心臟病、失智症及焦慮、憂鬱等情緒障礙的風險增加有關。

研究分析發現，超過30%成人少睡1小時，近10%成人少睡2小時或2小時以上。

美國明尼蘇達州梅約醫院（Mayo Clinic）睡眠醫學中心的專家柯拉（Bhanu Prakash Kolla）表示：「這項研究做得很好，檢視了非常龐大且具有代表性的樣本。」

未參與此項研究的柯拉指出：「至少有1/4的人抱怨白天嗜睡且難以入眠。」

另外，研究顯示，超過46%的受訪者至少有1小時「社交時差」，19.3%受訪者至少有2小時社交時差。所謂社交時差，意指人體生理時鐘偏好的睡眠時間與社會決定的睡眠時間有落差。

哈佛醫學院（Harvard Medical School）睡眠醫學系神經學教授克勒曼（Elizabeth Klerman）表示：「上班日的睡眠時間受到社會和工作限制，但休假日的睡眠才是生理時鐘真正希望你做的。」

同樣未參與這項研究的克勒曼說，如果上班日和休假日的睡眠時間差太多，「就好比你在上班期間處於有時差的狀態」。

社交時差若不治療可能產生嚴重後果，包括失眠、太早醒來或過度嗜睡、白天疲勞、注意力不集中、便秘或腹瀉、皮質醇濃度升高。社交時差還可能影響肥胖、第2型糖尿病和心臟病的病程。

CNN報導也提供有助快速入睡的技巧，包括冥想、深呼吸、漸進式肌肉放鬆，還有最好在休假日維持與上班日相同的作息，以使生理時鐘穩定運作。

醫學 心臟病 肥胖

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