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期中選舉出口民調：亞裔選民占2% 其中58%票投民主黨

編譯洪毅／綜合9日電
兩份出口民調顯示，今年的期中選舉亞裔選民約占2%，其中超過一半支持民主黨候選人。(美聯社)
兩份出口民調顯示，今年的期中選舉亞裔選民約占2%，其中超過一半支持民主黨候選人。(美聯社)

華盛頓郵報整理愛迪生研究機構(Edison Research)與美聯社(AP)兩機構的出口民調指出，這次期中選舉亞裔選民占比約2%，其中超過一半支持民主黨候選人。

兩份民調凸顯選民性別、族裔、年齡、教育程度、關注議題、經濟狀況等，與政黨傾向的關係；愛迪生研究機構的「Network exit poll」出口民調顯示，亞裔選民約占2%，其中58%支持民主黨候選人，41%支持共和黨候選人，其餘支持其他政黨候選人。

美聯社的「AP VoteCast」出口民調也顯示亞裔選民約占2%，但其中63%支持民主黨候選人，34%支持共和黨候選人，其餘支持其他政黨候選人。

而在性別部分，綜合兩個出口民調顯示，男、女選民各占約48%及52%，男性支持共和黨候選人居多，約55%；女性支持民主黨居多，約50%出頭。

族裔結構中，約70%出頭為白人，近60%支持共和黨；非裔選民約占10%出頭，近85%支持民主黨；西語裔選民約11%，近60%支持民主黨。

美聯社的民調顯示，47%的選民將經濟視為首要議題，這些選民中，約63%支持共和黨；至於其他議題，移民、墮胎、氣候變遷各占9%，前者86%支持共和黨，後兩者則是有77%及86%支持民主黨。

兩民調顯示，超過75%的選民對經濟狀況不滿，60%投給共和黨；20%出頭的選民認為經濟狀況很好，近85%支持民主黨。

愛迪生研究機構的民調顯示，認為通膨對家庭造成「嚴峻、相當、甚少」衝擊的比率，分別為20%、59%、19%；政黨傾向的依序則是：71%支持共和黨、53%支持共和黨、75%支持民主黨。

至於選民究竟對拜登總統的看法為何，兩民調顯示，對拜登滿意與不滿意的選民分別約各占45%及55%，前者超過90%支持民主黨，後者近85%支持共和黨。

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