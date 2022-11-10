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期中選舉後眾院大換血 新議員年輕多元

編譯柯立偉／綜合9日電
佛蒙特參議會臨時議長貝卡．巴林特(左)成為第一位在國會公開出櫃的性少數議員，也是佛蒙特州自建國以來第一位代表該州的女性眾議員。（美聯社）
佛蒙特參議會臨時議長貝卡．巴林特(左)成為第一位在國會公開出櫃的性少數議員，也是佛蒙特州自建國以來第一位代表該州的女性眾議員。（美聯社）

根據非營利組織「公開秘密」(OpenSecrets)數據，今年期中選舉是僅次於1996年大選最少現任聯邦眾議員爭取連任的一年，因此不論大選結果如何，本屆新科議員都將來一次大換血。

今年147位非現任議員眾議員候選人的平均年齡為47歲，比當前眾議員平均58歲更低，其中約三成為少數族裔、三分之一是女性，相比於現在眾議院少數族裔眾議員及女性眾議員各占28%比例高上不少，還有八位候選人是公開出櫃的性少數(LGBTQI+)；不論兩黨誰取得眾院多數，下屆眾院組成都將更年輕、更多元。

代表民主黨爭取佛蒙特州眾議員的現任佛蒙特參議會臨時議長貝卡．巴林特(Becca Balint)如獲當選，將成為第一位在國會公開出櫃的性少數議員；同時，巴林特也將成為佛蒙特州自建國以來第一位代表該州的女性眾議員。

紐約第三選區的兩位眾議員候選人，民主黨籍的齊默爾曼(Robert Zimmerman)與共和黨籍的桑托斯(George Santos)都是公開出櫃的候選人；若桑托斯當選，他將成為共和黨第一位非現任議員而當選的性少數議員。

除此之外，本屆眾議員候選人也有許多人過去並無政壇經驗；如參選肯塔基州眾議員的民主黨籍候選人麥加維(Morgan McGarvey)是位在抖音上有13萬名粉絲的網紅、蒙大拿州第二選區民主黨眾議員參選人莫妮卡．特蘭內爾(Monica Tranel)曾代表美國兩度參加奧運賽艇賽事、俄勒岡州第四選區共和黨眾議員參選人斯卡拉托斯(Alek Skarlatos)是位退伍軍人，不僅曾在2015年一輛法國列車上制服突然出現的槍手，還在後續的電影「15:17巴黎列車」(15:17 to Paris)中扮演自己。

眾議員 民主黨 共和黨

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