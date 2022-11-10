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臉書母公司Meta財務轉差 裁1.1萬人延凍招聘

記者張大仁／綜合9日電
Meta執行長查克柏格9日在致員工的一封信中宣布，Meta將裁員13%，約1萬1000多名員工。(美聯社)
Meta執行長查克柏格9日在致員工的一封信中宣布，Meta將裁員13%，約1萬1000多名員工。(美聯社)

臉書母公司Meta在成本飆漲、廣告市場疲軟等因素衝擊下，執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)9日在致員工的一封信中宣布，將裁員13%，相當於1萬1000多名員工；截至9月底，Meta擁有超過8萬7000名員工。

他在信中說：「今天我要分享我們在Meta歷史上做出的一些最困難的改變。」「我決定將團隊規模縮減13%左右，讓超過1.1萬名才華揚溢的員工離職。我們還採取一些額外的步驟，削減可自由支配支出並將招聘凍結延長至明年第一季，成為一家更精簡、更高效的公司。」

Meta正值經營陷入困境時刻。該公司在10月下旬為其即將到來的第四季財報提供不冷不熱的財測，嚇壞投資人，並導致其股價下跌近20%。

投資人一直擔心Meta不斷上漲的成本和費用，第三季同比成長19%至221億元，該季整體銷售額同比下降4%至277.1億元，營收同比下降46%至56.6億元。

查克柏格表示，Meta正在削減每個部門的人數，但由於該公司也計畫在2023年減少招聘人數，因此招聘將受到極大比例的影響。他表示，該公司將招聘凍結期延長至第一季，但有少數例外。

他補充說，「這是一個讓人悲傷的時刻，沒有辦法解決這個問題。對於那些離開的人，我要再次感謝你們為這個地方所做的一切。」

查克柏格說，被迫離職的員工將獲得16周工資，外加年資每年兩周的額外工資，公司將繼續為這些員工負擔六個月的健康保險。

Meta正在大力投資元宇宙(metaverse)，一般認為這是個尚未開發的數位世界，可以透過虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)頭盔登入。截至2022年，這個巨額押注已經讓Meta損失了94億元，該公司預計全年損失「將同比大幅增加」。

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