保障墮胎權 密西根、加州、佛蒙特、肯塔基可望入州憲

主張保障婦女生育權的密西根州第三號提議案獲得多數選民同意，合法墮胎將寫入州憲。支持者在獲知投票結果後，緊緊相擁，喜極而泣。(美聯社)

在反墮胎 和保障生育權的長期對抗中，支持墮胎權派在8日的期中選舉 扳回一城，將合法墮胎權的保障明確列入密西根、加州 、佛蒙特和肯塔基等四州的憲法中；其中肯塔基州向來被視為共和黨掌握的紅州，這項結果顯得別具意義。

6月底聯邦最高法院推翻1973年羅訴韋德案判決，將允許墮胎的權力從聯邦政府手中下放到各州政府，點燃遍地烽火。這次期中選舉共有五個州將合法墮胎議題納入公投，被視為是對全國選民態度的溫度測試；民主黨更將此列為今年選戰主打議題之一。

密西根選民不但要將合法墮胎寫入州憲修正案，強調「每個人都擁有生育自由的基本權利」，更讓支持生育權的民主黨籍州長惠特默(Gretchen Whitmer)繼續留任。

密西根是合法墮胎爭議的主戰場之一。自從該州於1980年代初期取消墮胎禁令之後，就成為鄰近的俄亥俄、印第安納及密蘇里等州婦女尋求安全合法墮胎的途徑。因此當聯邦最高法院推翻墮胎合法化之後，該州法院也企圖恢復1931年的墮胎禁令。

類似的州憲修正條文複決案也在加州和佛蒙特獲得大多數選民的支持。其中佛蒙特的計票已幾乎全部結束，同意票的比例高達77％。加州只開出四成多的選票，但同意比率也達到65％。此二州對於墮胎的限制原本就較為寬鬆。

肯塔基則有五成以上的選民封殺了一項明確禁止墮胎的州憲修正案，此一結果將為該州最高法院是否要將墮胎權力納進州憲的辯論，開啟大門。肯州最高法院預定在本月稍後就一起挑戰該州墮胎禁令的訴訟，聽取兩造陳述。

同時，肯州選民也在這場選舉中拒絕讓一名反墮胎立場的法官進入該州最高法院。

肯州政治生態向來紅大於藍，但這次公投結果讓合法墮胎支持者大受鼓舞，希望可以藉由直接訴諸民意的方式在其他共和黨控制的州取得類似的勝利。

支持保障生育權團體Protect Kentucky Access競選經理瑞秋·史威特(Rachel Sweet)表示，「當我們可以從政客手中拿回這項議題，交由選民直接決定，將會得到許多令人振奮的結果。」