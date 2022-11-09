馬斯克懇求廣告商繼續用推特 願增添付款功能

推特新老闆馬斯克請暫停投放廣告的公司再給一個機會。(路透)

推特 新老闆馬斯克 （Elon Musk）周三利用推特Spaces的語音廣播，懇求廣告商繼續使用這個社群 平台——他接手推特後，通用汽車在福斯汽車等公司已暫停投放廣告。馬斯克也勾勒出他對用戶身分驗證、推文內容審核，甚至是給平台增加金融功能的計畫。

在這場有愛迪達、雪弗龍、日產、Kate Spade和Walgreens等公司代表參與的一小時推特Spaces廣播上，馬斯克表示，希望推特「成為推動文明朝正面方向發展的力量」。他說，成功的指標之一是，他的決定能否讓用戶和廣告增長，失敗則相反。

大型廣告商和品牌雲集，聽取馬斯克發言，凸顯出馬斯克過去一周管理公司的不穩定表現，包括打算推出卻又取消產品變更，以及裁掉半數員工，激起他們對推特的風險認知。

馬斯克要求批評者和暫停投放廣告的公司給推特一個機會，敦促眾人使用這個社群平台。他說：「我懂得大家想停一下，看看事情的發展。 但了解情況的最好方式就是去用推特。看你的經驗有什麼樣的改變。是變好？還是變土壞？」

馬斯克證實，Twitter Blue訂閱服務的付費用戶毋需提供信用卡和電話號碼以外的身分識別資訊。他說，推特最終將預設顯示Twitter Blue訂閱用戶的推文，未付費用戶的推文則將被歸類到網站的一個單獨頁面並實質上被掩埋，除非有人刻意尋找。

他還說，品牌被期待為自己的Twitter Blue驗證埋單。但他沒詳細說明另一個主要為政府帳號和媒體機構開發的灰勾勾驗證標誌。推特周三似短暫為部分用戶推出此一標記功能，儘管馬斯克很快推文表示他「扼殺它了」。

馬斯克也談到擴展推特的計畫，例如打造成一個可以購物和提供金融產品的地方。他說，推特可以從允許用戶透過平台向彼此轉帳開始，接下來可讓用戶把資金從系統轉移到第三方銀行，再就是推銷推特的金融服務。借記卡和支票也可能是計畫的其中一環。

但馬斯克並未表示這些計畫都能實現，他以乎是在進行腦力激盪。