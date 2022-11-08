諾貝爾經濟獎得主卡德：降通膨免不了經濟衰退

2021年諾貝爾經濟學獎得主卡德。（記者劉先進／攝影）

2021年諾貝爾 經濟學獎得主-戴維．卡德（David Card）表示，美國的高通膨，使大多數勞工 的實際收入比以前少，目前局勢也將導致持續的工資上漲，通常情況下，需要幾年的時間才能使通膨率回落，現在美國聯準會 努力採取措施，但預期會出現一次經濟衰退。

聯合報系經濟日報將在11月29日舉辦「2022大師論壇」，卡德將以「勞動市場與勞動經濟學的新問題」為題線上發表演講，同時，也將與台灣大總經理林之晨對談，主題是「通膨、勞動市場與經濟成長」。

卡德1956年出生，加拿大裔美國人，現職柏克萊加州大學經濟學教授，因「對勞動經濟學的實證貢獻」，與另兩人共同獲得2021年諾貝爾經濟學獎，其研究結果時常被作為支持增加移民和最低工資立法政策的有力論據。

卡德接受本報系記者專訪，暢談對最低工資、AI技術的影響，他直言，美國會出現一次經濟衰退。

卡德認為，高通膨的局勢，會持續幾年。去年美國可能有8%的通貨膨脹，但工資只漲大約4%，大多數勞工的實際收入比以前少。同時，美國又有很多好的工作機會。對於那些尋找更好工作、試圖彌補通膨影響的員工來說，會有很大的壓力，也將導致一些持續的工資上漲。通常情況下，需要幾年時間才能使通膨率回落。

他說，自80年代以來，還沒有太多（應對通膨）的經驗，但聯準會現在非常努力的採取措施（註：指升息），他估計會出現一次經濟衰退。

卡德指出，住房市場已開始顯現這種跡象，因利率太高，抵押貸款成本也高，會有相當可觀的失業率上升，但也許不會出現重大的經濟衰退，除非失業率大幅增加。他很難預測經濟衰退持續多久，若考慮投資房子，最壞的情況是持續四或五年，房價增長緩慢。

卡德建議，在經濟衰退中，普通人應該暫時不要做任何重大的新投資，包括住房和汽車之類。但每個人都會如此操作，進一步使經濟放緩。

聯準會希望失業率不要上升太多，但目前職位空缺下降，每家公司都放慢招聘。卡德表示，勞工現在的實際收入在減少。聯準會想做的是，「好吧，你們都吃了虧，只要保持收入，你將無法追趕通膨。」若從勞工的角度，有點太糟糕。

若提高工資，是否會加劇通膨？卡德認為，這取決於通膨的來源，比如來自汽油和石油價格，不可能真為此提高工資，這種通膨會讓生活水準降低。其他來源則因需求過剩，比如在新冠疫情後有很多對勞工的壓抑需求，也許部分是因為紓困資金的發放。在這種情況下，「我們會期望工資上漲，但他們可能不會跟上通膨的速度，這是肯定的。」

卡德表示，通常情況下，當聯準會實施重大緊縮貨幣調整時，失業率會上升幾個百分點，比如2%、3%或4%。然後很多公司倒閉。這讓人們不得不放棄抵押貸款和其他東西。這對勞工來說是非常糟糕的消息，對小企業也非常不利。

（專訪全文轉舊金山版）