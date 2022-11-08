直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

「勁球」頭獎彩金累積19億。（歐新社）

原訂美東時間７日晚間10時59分開獎的勁球 (Powerball)樂透，由於發生「技術問題」而延後。主辦單位表示，一旦問題解決，開獎結果將公布於勁球官網powerball.com以及勁球YouTube頻道。至於開獎將延至何時，主辦單位則未說明。

勁球官網powerball.com首頁7日晚間顯示「結果未定」(Results Pending)。

加州樂透局(California Lottery)7日晚間發表推文寫道，開獎延遲是因為樂透主辦單「需要更多時間完成安全手續」。推文寫道：「安全程序依照規定完成之後，開獎將在樂透安全官及獨立稽核員監督之下進行。」

「勁球」頭獎彩金累積19億。（美聯社）

上次5日開獎時，勁球頭獎號碼無人中獎，16億彩金周末期間繼續累積，7日開獎頭獎彩金上看19億元。這次勁球已經連續41次開獎頭獎無人中獎，追平去年連續開獎卻頭獎出缺的最高次數紀錄。去年勁球連續41次頭獎出缺之後，終於在2021年10月4日在加州出現頭彩得主，獲得彩金6億9980元。

勁球開獎每周一、周三、周六晚間在佛羅里達州塔拉哈西(Tallahassee)攝影棚舉行，並有實況轉播。

過去3個月裡，隨著頭獎一次又一次落空，越來越多民眾對不斷累積的彩金產生興趣與期待。上一次勁球出現頭彩得主是今年8月初，中獎彩票是在賓州 售出，但後來則一直未能開出頭獎。

來源：WFLA News Channel 8