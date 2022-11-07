由傳統東岸移離 10大人口增長最快城市 受惠高科技

舊金山灣區因為科技業興起，近年人口大增。(Getty Images)

北卡 羅來納大學的附屬智囊組織10月發表報告，指出高科技行業職位及旅遊業的疫後反彈，讓美國的人口中心重新洗牌。

凱南私營企業研究所(Kenan Institute of Private Enterprise)的最新報告指出，全美人口增長最快的十個城市，正是出於上述因素而出現這個結果，同時也將經濟活動重心，由傳統的東岸移離。

這十個城市分別是舊金山灣區、德州首府奧斯汀(Austin)、西雅圖 、北卡州首府洛麗(Raleigh，另譯羅利)與毗連的德罕 (Durham)、達拉斯、丹佛、鹽湖城、北卡州的夏洛特(Charlotte)、紐奧良及奧蘭多(Orlando)。

研究所的執行董事布朗(Gregory Brown)表示，研究團隊是權衡了各郡級就業 率以及每個城市的經濟產值，從而定出了這份名單。

名單反映出，高科技行業成為了吸引人口的重要因素，例如疫情期間，在 Zoom 等公司的推動下，不少人湧到舊金山灣區及奧斯汀，成為人口增長最快的前兩名。

不過研究認為這兩個城市存在隱憂，就是不少高科技公司開始停止招聘，房地產市道也在走低，其中奧斯汀的勞動力榮景可能已到了頂峰。

報告也指出，年輕人也為西雅圖及丹佛等城市的人口穩定增長作出了貢獻。原因是亞馬遜及微軟所在的西雅圖，也是清潔能源領域的領導者，這吸引了大量年輕人湧往求職就業。

報告分析說，過去一年旅遊業及酒店業的復甦和反彈，吸引了不少人前往奧蘭多及紐奧良，使這兩個城市打進前十名。

布朗說，對於居住在這十個城市的人來說，未來幾年將會有一個巨大變化，將會變成一個更大、更有活力的大城市，但這些城市必須在基礎設施方面作出大量投資，包括住房、教育及職業培訓，以激發其增長潛力。

他指出，如果當地政府負責人能夠找到新興產業的方法，那麼這個地方將會是美國下一個新興城市。