遠距工作越來越多 住不起大都會 購屋更愛偏遠小鎮

遠距工作使得上班族可以住在大城市的近郊，圖為華府附近馬里蘭州貝賽斯達市的房屋。(歐新社)

遠距工作增加的趨勢，加上大都會 地區住房成本高漲等因素，正促成民眾買新房時選擇搬往更遠的地區。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)資訊顯示，在截至6月的過去一年裡買房的買家，與他們先前住所的距離中位數為50哩，這一距離是自2005年以來的最高年度數據，此前連續五年的中位數一直保持在15哩。

NAR研究副總潔西卡·勞茨(Jessica Lautz)指出，居住地距離大增的原因可能是許多雇主穩固其辦公室工作的要求，讓部分遠距工作者確定能搬往離辦公室更遠的地區。勞茨表示，2021年中期，在低利率 的情況下，人們有自由和能力搬離。

較小型的社區尤其受歡迎，NAR調查顯示，48%的買房交易在小鎮與偏遠地區達成，高於一年前的32%。

郊區向來是購屋族的熱門選擇，但根據NAR的數據，郊區買房的占比從前一年的51%跌至39%；都會地區的買房交易僅10%，低於前一年的13%。

NAR的調查反映出長達12個月的時期中，房市被飆升的利率搞得天翻地覆，新冠疫情期間許多人利用創新低的房貸利率尋求更多居家工作的空間，促成多年來最大的房市熱潮，房價 飆漲創下新高，現在房貸利率已經上升超過兩倍，購屋交易縮水，如今買家更注重負擔能力。

勞茨表示，在截至6月的一年裡，非首購族的搬遷距離比首購族的增幅更大，多數非首購族在近幾年受益於上升的房價，得以賣掉房屋將利潤用於下一次買房。

至於其他買家，遠距工作的機會代表他們能夠遠離更擁擠、昂貴的區域，如舊金山灣區、洛杉磯、紐約市等；根據房貸公司「房地美」(Freddie Mac)的分析報告，2020年3月至2022年2月，這些大都會區是購屋族淨損失最高的其中幾個區域。

全國保險(Nationwide Insurance)資深經濟學者艾爾斯(Ben Ayers)指出，房市價格下降的趨勢似乎會持續下去，但即便房價從當前的水平下探，「不幸的是，我不認為我們將回歸到我們過去五、六年習慣的負擔能力水平。」