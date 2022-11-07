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71歲太空人球迷 1000萬押奪冠 贏了7500萬 運動博弈史最大贏家

編譯徐薏茹／綜合6日電
人稱「床墊麥克」的71歲家具富商麥金維爾成為運動博弈史上的最大贏家，圖為他展示投注的紀錄。(美聯社)
人稱「床墊麥克」的71歲家具富商麥金維爾成為運動博弈史上的最大贏家，圖為他展示投注的紀錄。(美聯社)

美國職棒大聯盟(MLB)休士頓太空人5日晚間在第六戰以4：1擊敗費城費城人，奪下世界大賽冠軍，他們的勝利也讓太空人的知名死忠球迷、人稱「床墊麥克」(Mattress Mack)的71歲家具富商麥金維爾(Jim McIngvale)成為運動博弈史上的最大贏家，他對深愛的球隊下注1000萬元，太空人奪冠後，麥金維爾贏了7500萬元。

不僅「床墊麥克」本人，他經營的家具品牌Gallery Furniture客戶也將因此受惠，多年來，該家具公司一直以老闆麥金維爾的博弈活動做為促銷宣傳，麥金維爾下注的球隊奪冠後，在該店購買達特定金額的顧客便能獲得免費的家具。今年他心愛的休士頓太空人奪冠，任何在Gallery Furniture消費達3000元的顧客都能獲得某種退款作為回饋。

麥金維爾這次還獲邀擔任第六戰的開球嘉賓。

本季初，他在Caesars以1賠10賠率下注300萬元賭太空人奪冠，另外在WynnBet下注100萬元。7月他再增加四筆賭注，其中兩筆投注200萬元，另兩筆100萬元。

知名運動商業分析師羅威爾(Darren Rovell)指出，Caesars賠最慘，麥金維爾在Caesars贏得3000萬元，也是美國合法運動博弈史上支出的最大單筆賭注。

Caesars營運長福克斯(Ken Fuchs)表示：「我們能說什麼呢？我們剛剛簽了運彩史上最大的支票，給床墊麥克3000萬元。我們會再來一次嗎？當然。」

床墊麥克在運彩界赫赫有名，據估計他的淨資產約3億元，並且以瘋狂的下注廣為人知。

據悉，床墊麥克過去總共在博弈損失1543萬元，包括在阿拉巴馬大學(University of Alabama)、新英格蘭愛國者(New England Patriots)、坦帕灣海盜(Tampa Bay)、田納西巨神(Tennessee Titans)等隊的下注。

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