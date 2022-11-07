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假冒學貸減免計畫 詐財電話猖獗

編譯徐薏茹／綜合6日電
歹徒利用拜登政府學貸豁免計畫的名義，發出詐騙電話、簡訊或郵件，民眾收到這類信息時要小心。(美聯社)
歹徒利用拜登政府學貸豁免計畫的名義，發出詐騙電話、簡訊或郵件，民眾收到這類信息時要小心。(美聯社)

政府官員警告，愈來愈多詐騙電話、簡訊或郵件利用拜登政府學貸豁免計畫的名義，以學貸負債人為目標詐騙錢財，提醒民眾勿上當。

這些自動語音電話以收取或免除學貸為藉口，向人索取財務資訊。

聯邦傳播委員會(FCC)指出，若民眾接到的自動語音電話要求提供金錢、通知付手續費以免除學貸款項，或者意圖引導民眾到StudentAid.gov以外的任何網站，則很有可能是詐騙電話。

除了FCC，幾個聯邦部門也在打擊學貸詐騙案，白宮、聯邦貿易委員會(FTC)、教育部上個月皆發布相關警告。

據官員稱，每一次拜登政府推行學貸的相關行動，國內智慧型手機的通話與簡訊便充斥詐騙訊息，許多偽造郵件、簡訊、通話、彈出式廣告均打著拜登總統名義。

拜登8月24日宣布學貸減免計畫，數千萬國人受惠，相關詐騙自此開始猖獗。

網路安全公司Aura首席科學家瑞森(Zulfikar Ramzan)表示，該公司在學貸減免計畫宣布「幾小時內」便收到詐騙電話通報。

瑞森指出：「自拜登政府8月宣布學貸減免以來，聲稱提供學生及校友債務減免的詐騙電話、電子郵件以及網站顯著增加。」

瑞森說明，這些詐騙人士可能冒充學貸服務人員或聯邦政府機構，以簡訊或電子郵件傳送連結，引導民眾到偽造網站，以竊取個人資訊，他警告切勿回應這些通知。

宣傳這類詐騙的網路廣告還利用如「趁減免計畫停止之前立即行動」等標語、口號來製造迫切感。

非營利組織科技透明計畫(Tech Transparency Project)近期審視242個在Google出現的學貸減免廣告，發現將近12%的廣告為詐騙訊息。

反詐騙與簡訊封鎖應用程式RoboKiller預估，與學貸詐騙相關的60億通自動語音電話及3100萬則簡訊已經使美國智慧型手機使用者損失50億元以上。預估到今年年底將再增加5%到10%的自動語音學貸電話。

FCC呼籲接到詐騙電話的民眾應避免分享任何個人或財務資訊，掛斷電話並向聯邦政府通報。

詐騙 拜登 智慧型手機

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