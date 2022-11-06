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破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期威力球獎號出爐

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
美國樂透「威力球」連槓39期，隨著頭彩彩金累積到16億美元，各地掀起投注熱，彩迷莫不想試試手氣，看能不能一夕致富。 （美聯社）
美國樂透「威力球」連槓39期，隨著頭彩彩金累積到16億美元，各地掀起投注熱，彩迷莫不想試試手氣，看能不能一夕致富。 （美聯社）

美國樂透「威力球」連槓39期，隨著頭彩彩金累積到16億美元，各地掀起投注熱，彩迷莫不想試試手氣，看能不能一夕致富。晚間獎號出爐，目前還不知道有沒有幸運兒中獎。

法新社報導，威力球（Powerball）上次頭獎於8月3日在賓州（Pennsylvania）開出後連槓至今，最新1期今晚開獎，開出28-45-53-56-69與威力球號20等六個號碼。派彩結果尚未公布，而若有幸運兒贏得這筆16億美元天價彩金，也有可能數週後才會露面。

最新獎號出爐後，1名推特用戶表示：「我猜星期一我得回去工作了。」

「威力球」彩金累積到史上最高，很多人開始幻想如果中獎，該如何處理這些財富。

28歲的達克斯沃斯（Dontel Ducksworth）說：「夢想的家園、旅行、幫助家人和朋友，但得先照顧好自己才行。」

今晚10時59分開獎前，彩迷們排隊忙著下注。28歲的 7-11收銀員翁迪（Bezu Wondi）說：「我一直在講『祝你好運！』」

他希望頭獎彩券從他店裡賣出，「他們說，如果中了，『我會給你錢吃紅』，『他們答應我的』」。

根據威力球營運單位說法，中頭獎的機率僅2.922億分之1。

一注獨得頭獎的得主可選擇一次或分30次領取，若以這次頭獎彩金計算，選擇一次性領取者可拿到7.824億美元。頭獎得主並不是唯一獲得大筆鈔票的人，稅務機關將對彩金課徵約40%的稅，州政府及地方政府都想分杯羹。

賓州 推特

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